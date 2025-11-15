पुणे

Navale Bridge Scam : 'इंचभरही काम नाही'! तीन वर्षांपूर्वीच्या दीर्घकालीन उपाययोजना केवळ कागदावरच, ८ जणांना जीव गमवावा लागला

Failed Promises and Stalled Projects : नवले पूल परिसरात अपघात टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी पूल, विलगक (seperator) यांसारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची घोषणा करून आराखडा नितीन गडकरींकडे पाठवला असतानाही, प्रत्यक्षात एक इंचाचेही काम झालेले नाही आणि प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिल्याने निष्पाप नागरिकांचे जीव जात आहेत.
ब्रिजमोहन पाटील - सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नवले पूल परिसरात होणारे अपघात टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणार, नवले पूल-वडगाव पुलाला जोडणारा नवा पूल उभारला जाणार, समतल विलगक करणार अशा अनेक घोषणा तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आल्या. त्याचा आराखडा तयार करून तो केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत प्रत्यक्षात एका इंचाचेही काम या भागात झालेले नाही. महत्त्वाचे प्रकल्प कागदावरच राहिले असून, निष्पाप नागरिकांचे प्राण जात आहेत.

