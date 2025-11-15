Navale Bridge Scam : 'इंचभरही काम नाही'! तीन वर्षांपूर्वीच्या दीर्घकालीन उपाययोजना केवळ कागदावरच, ८ जणांना जीव गमवावा लागला

पुणे : नवले पूल परिसरात होणारे अपघात टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणार, नवले पूल-वडगाव पुलाला जोडणारा नवा पूल उभारला जाणार, समतल विलगक करणार अशा अनेक घोषणा तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आल्या. त्याचा आराखडा तयार करून तो केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत प्रत्यक्षात एका इंचाचेही काम या भागात झालेले नाही. महत्त्वाचे प्रकल्प कागदावरच राहिले असून, निष्पाप नागरिकांचे प्राण जात आहेत..Narayangaon Crime : गावठी कट्टा बाळगल्या प्रकरणी जीएमआरटी प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारासह दोन जणांना अटक!.साताऱ्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरचा ब्रेक निकामी झाल्याने नवले पूल परिसरात काल मृत्यूचे तांडव माजले होते. यात १७ गाड्यांचा चक्काचूर झालाच. त्याहीपेक्षा आठ जणांना जीव गमवावा लागला. वाहनाला लागलेल्या आगीतून बाहेर पडण्याचीसंधीही न मिळाल्याने नागरिकांच्या डोळ्यांदेखत प्रवासी जळाले. या भयानक अपघातामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. मृत्यूच्या सापळ्यातून नवले पुलाची सुटका कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..महापालिकेत झाली होती संयुक्त बैठकनवले पूल येथे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याचे पडसाद पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले होते. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), महापालिका प्रशासन यांच्यावर टीकेची झोड उठवत उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी यासंदर्भात एनएचएआय, महापालिका, पोलिस, पीएमआरडीए आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. .त्यात आठ दिवसांत केल्या जाणाऱ्या दीर्घकालीन व अल्पकालीन उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. दीर्घकालीन उपाययोजनांना मंजुरी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यासाठी ‘एनएचएआय’ला आठ दिवसांनी मुदत देण्यात आली. पण प्रत्यक्षात दोन महिन्यांनी याचा आराखडा महापालिकेला प्राप्त झाला. त्यावर महापालिकेत पुन्हा एकदा बैठक पार पडली. ‘एनएचएआय’ने या आराखड्यात अपघात टाळण्यासाठी नवले पूल ते वडगाव पूल यादरम्यान नवीन पूल बांधून तो राष्ट्रीय महामार्ग जोडला जाईल, असे नमूद केले होते. तसेच सेवा रस्त्याची कामे करणे, महामार्गावरील पंक्चर बंद करणे, अतिक्रमण काढणे अशा अल्पकालीन उपाययोजनाही यात सुचविल्या होत्या..Maval Crime : मावळात थरारक घटना; प्रेमसंबंधाच्या रागातून तरुणाला मारण्यासाठी १० लाखांची सुपारी, तीन आरोपींना अटक.प्रत्यक्षात काम नाहीच२०२२ मध्ये महापालिकेत झालेल्या बैठकीत ‘एनएचएआय’ने हा आराखडा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठवून तो मंजूर करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी नवले पुलाच्या आराखड्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र काही दिवसांनंतर हा विषय मागे पडला. गेल्या तीन वर्षांत नवले पूल, वडगाव पूल, भूमकर पूल या परिसरात अनेक अपघात झाले. अनेकांचा बळी गेला. पण या ठिकाणी प्रस्तावित केलेल्या नवीन पुलाचा तीन वर्षांत एक खांबदेखील उभा राहिलेला नाही..झालेली अल्पकालीन कामेनऱ्ह्यातील स्मशानभूमीची जागा ताब्यात घेऊन सेवारस्त्याचे काम.रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना रस्ता लक्षात येण्यासाठी थ्रीडी थर्मोप्लास्टिकचे पट्टेनवले पूल ते जांभूळवाडी दरी पुलापर्यंत नो पार्किंगब्लॅक स्पॉटच्या ठिकाणी पथदिवे लावणेमहामार्गावर प्रत्येक ५०० मीटरवर रंबलर,सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन व अतिक्रमणांवर कारवाईनवले पुलाखालील वाहतूक नियोजनसकाळी गर्दीच्या वेळेत ८ ते ११ वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.