Navale Bridge Accident: नवले पुलावर का होतात अपघात? काय आहेत कारणे? आता पूल क्रॉस करण्याचीही भीती वाटते का?

Why Pune Navale Bridge Faces Repeated Accidents: नवले पुलावरील सततच्या अपघातांचे खरे कारण काय आहे? उताराची रचना, वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी आणि स्थानिक नागरिकांचा वाढता भीतीचा अनुभव वाचा...
Navale Bridge Accident

Pune Navale Bridge Accident

Sandip Kapde
Pune Navale Bridge Accident: काल गुरुवारी (१३ नोव्हेंबर २०२५) रोजी नवले पुलावर भीषण अपघात झाला. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला. दोन कंटेनरची समोरासमोर धडक झाली. रस्त्याने येणाऱ्या अनेक गाड्या कंटेनरने उडवून दिल्या. यामुळे गाड्यांना आग लागली आणि अनेक जणांचा जागीच मृत्यू झाला. नवले पुलावर आतापर्यंत अनेक अपघात घडले आहेत. तरीही प्रशासन ढिम्म राहिले आहे. तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या की बस... पण वेगाने येणाऱ्या गाड्या कोण थांबवणार, असा प्रश्न नेहमी उपस्थित होतो.

