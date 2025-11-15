Navale Bridge Accident : कात्रज-नवले पुल उतारावर अपघातांची मालिका; दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज

प्रसाद कानडेकात्रजचा नवीन बोगदा ते नवले पुलादरम्यानचा उतार सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे तीन वर्षांपूर्वी ‘सेव्ह लाइफ’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले होते. शिवाय वेगळ्यावेगळ्या प्रकारच्या वाहनांसाठी हा महामार्ग योग्य नसल्याचे मतही त्या वेळी नोंदविण्यात आले. या मार्गावरील अभियांत्रिकी दोष नमूद करताना केवळ तत्कालिक नव्हे, तर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या सूचनादेखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिल्या होत्या. मात्र महामार्ग प्राधिकरणाने तत्कालिक उपाययोजना करून दीर्घ उपाययोजनांकडे पाठ फिरवली. परिणामी अपघातांत आजही निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे. .परिवहन आयुक्तांच्या सूचनेवरून दिल्लीतील ‘सेव्ह लाइफ’ या संस्थेने कात्रजचा नवीन बोगदा ते नवले पुलादरम्यानच्या महामार्गाचे सर्वेक्षण केले. त्यानंतर त्यांनी अपघात टाळण्यासाठी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सहज होणाऱ्या उपायांवर काम केले;मात्र महामार्गावरील तीव्र उतार कमी करण्यासाठीचे कोणतेही पाऊल उचलले नाही. परिणामी उतारावर वाहने अधिक वेगाने धावतात. जड वाहनांना आवरताना संबंधित वाहनाचे ब्रेक पॅड निकामी होऊन गंभीर अपघात होत आहेत..Narayangaon Crime : गावठी कट्टा बाळगल्या प्रकरणी जीएमआरटी प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारासह दोन जणांना अटक!.अपघात मृत्यूचे नेमके कारणकात्रजच्या नवीन बोगद्याजवळचा उतार (ग्रेडिएंट) हा ५ टक्के आहे. भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या (आयआरसी) ७३ मानांकानुसार हा उतार योग्य आहे. मात्र हा भाग अपघातप्रवण असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य नाही. हीच बाब ‘सेव्ह लाइफ’ या संस्थेने अधोरेखित करून तेथे नवीन मार्ग करण्याची सूचना दिली होती. मात्र ही बाब खर्चिक असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हा पर्याय स्वीकारला नाही. अपघात टाळण्यासाठी येथील उतार हा ३ टक्के करण्याच्या सूचना वाहतूक तज्ज्ञांनी केल्या आहेत..८० हून अधिक (ताशी) काल अपघात झालेल्या कंटेनरचा वेग३.५ अपघातप्रवण क्षेत्र२ लाख ४० हजार नियमित ये-जा करणारे वाहने.वाहनांचे नियंत्रण का सुटतेलांब आणि तीव्र उतारामुळे अवजड वाहनांचा वेग अनियंत्रित होतो.वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चालकांना सतत ब्रेकचा वापर करावा लागतो.ज्यामुळे ब्रेक पॅड गरम होतात आणि त्यांची कार्यक्षमता कमी होते.यातूनच ब्रेक पूर्णपणे निकामी होऊन मोठे अपघात होतात.इंधन वाचवण्यासाठी अनेक चालक उतारावर गाडी ‘न्यूट्रल’ करतात.यामुळे इंजिनवरील नियंत्रण सुटून वाहन सुसाट धावतेअवजड वाहनांमध्ये मालाचा भार प्रचंड असतो.मात्र तीव्र उतारावर अशा वाहनांवर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.