पुणे

Navale Bridge Accident : कात्रज-नवले पुल उतारावर अपघातांची मालिका; दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज

'Save Life' Survey Findings : 'सेव्ह लाईफ' संस्थेने तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात कात्रज बोगदा ते नवले पूलदरम्यानaचा ५% तीव्र उतार धोकादायक ठरवून तो ३% पर्यंत कमी करण्याची व नवीन मार्ग तयार करण्याची सूचना दिली होती, मात्र एनएचएआयने खर्चिक उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करून केवळ तत्कालिक उपायांवर काम केले, ज्यामुळे आजही अपघात होत आहेत.
Navale Bridge Accident : Save Life' Survey Findings

Navale Bridge Accident : Save Life' Survey Findings

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रसाद कानडे

कात्रजचा नवीन बोगदा ते नवले पुलादरम्यानचा उतार सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे तीन वर्षांपूर्वी ‘सेव्ह लाइफ’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले होते. शिवाय वेगळ्यावेगळ्या प्रकारच्या वाहनांसाठी हा महामार्ग योग्य नसल्याचे मतही त्या वेळी नोंदविण्यात आले. या मार्गावरील अभियांत्रिकी दोष नमूद करताना केवळ तत्कालिक नव्हे, तर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या सूचनादेखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिल्या होत्या. मात्र महामार्ग प्राधिकरणाने तत्कालिक उपाययोजना करून दीर्घ उपाययोजनांकडे पाठ फिरवली. परिणामी अपघातांत आजही निष्पाप नागरिकांचा बळी जात आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
death
accident death
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com