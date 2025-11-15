Nilam Gorhe : डॉ. नीलम गोऱ्हे ॲक्शन मोडमध्ये; गडकरी आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली 'या' १० महत्त्वाच्या उपाययोजनांची मागणी

पुणे : परिसरातील अपघातांची मूळ कारणे शोधून त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने प्रभावी, शाश्वत उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शुक्रवारी केली. .डॉ. गोऱ्हे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना निवेदन देत आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी केली. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘नवले पूल परिसर ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून ओळखला जात आहे..Pune Crime : व्यापाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी चार पोलिस निलंबित.अभियांत्रिकी त्रुटी, प्रचंड उतार, वेग नियंत्रणाचा अभाव यामुळे या ठिकाणी अपघातांची मालिका सुरूच आहे. केंद्र व राज्य सरकारने या ‘क्रिटिकल ब्लॅक स्पॉट’वर त्वरित हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच मागील पाच वर्षांतील अपघातांची आकडेवारी सार्वजनिक करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली. दरम्यान, डॉ. गोऱ्हे यांनी जखमींवर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.