Pune News : नवले पूल अपघातानंतर वाहतूक विभागाचा मोठा निर्णय; मानाजीनगरकडून महामार्ग प्रवेश बंद!

धायरी : नवले पूल परिसरात नुकत्याच झालेल्या भीषण अपघातानंतर वाहतूक विभागाने सुरक्षिततेला सर्वाधिक प्राधान्य देत महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. नऱ्हे गावातील मानाजीनगरकडून येणाऱ्या वाहनांना आता थेट मुंबई–बंगळूर महामार्गावर प्रवेश करता येणार नाही. जीवित हानी झालेल्या घटनेनंतर वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी स्पष्ट झाल्या असून भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी हा प्रवेशमार्ग कायमस्वरूपी सिमेंट काँक्रीटचे दुभाजक लावून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या बाजूने येणाऱ्या वाहनांना फक्त सेवा रस्त्याचा वापर करावा लागणार आहे..तसेच, नवले पुलाकडून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या जांभूळवाडी तलावाजवळील हॉटेल व लॉज परिसरातील दोन रस्तेही लोखंडी दुभाजकाद्वारे कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले आहेत. या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात उलट दिशेने वाहने येत असल्याने सतत अपघाताचा धोका निर्माण होत होता. या निर्णयामुळे वाहतूक व्यवस्थित होऊन सुरक्षा वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, अपघातानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, खासदार सुप्रिया सुळे, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी घटनास्थळी काही दिवसांपूर्वी भेट देत सुरक्षाविषयक उपाययोजनांवर चर्चा केली होती. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कारवाईसाठी आंदोलन करत निषेध नोंदवला होता. वाहतूक विभाग, महामार्ग प्राधिकरण व पोलिसांनी संयुक्तपणे बॅरिकेड्स, दिशादर्शक पाट्या बसवून वाहतूक नियंत्रित केली असून नागरिकांनी नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.