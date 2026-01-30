पुणे

Pune Traffic : नवले पुलावर तीन ते पाच फेब्रुवारीदरम्यान लेन बंद; कात्रज जुना बोगदा आणि सेवा रस्त्यांचा वापर करण्याचे आवाहन

Navale bridge traffic closure : पुणे-सातारा महामार्गावरील नवले पूल दरम्यान ३ ते ५ फेब्रुवारी सकाळी ६ ते ८ वाजेपर्यंत साताराकडे जाणारी वाहतूक बंद; नागरिकांनी कात्रज जुना बोगदा आणि सेवा रस्त्यांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. ३० : पुणे-सातारा महामार्गावरील कात्रज नवीन बोगदा ते नवले पूल दरम्यान स्पीड नियंत्रण कॅमेरे गॅन्ट्री बसविण्यासाठी तीन ते पाच फेब्रुवारी या कालावधीत सकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत (दोन तास) साताराकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात येणार आहे.

pune
accident
pune traffic
Dangerous road conditions near Navale Bridge

