पुणे

Navale Bridge Traffic: नवले पुलाजवळ बेकायदा रिक्षाथांबे; सतत होणाऱ्या कोंडीने नागरिक त्रस्त; विकासकामेही अपूर्ण

Illegal Rickshaw Stand: नवले पुल परिसरात अतिक्रमण, बेकायदा रिक्षाथांबे आणि अर्धवट विकासकामांमुळे वाहतूक कोंडी वाढली आहे. नागरिकांनी महानगरपालिका व महामार्ग विभागाच्या दुर्लक्षावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धायरी : मुंबई– बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल परिसरात सेवा रस्त्यांवरील अतिक्रमण, अनधिकृत रिक्षाथांबे, बेकायदा पार्किंग आणि अर्धवट राहिलेली विकासकामे यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पुणे महापालिका आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्या दुर्लक्षामुळे या परिसरातील वाहतुकीची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.

