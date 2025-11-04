Navale Bridge Traffic: नवले पुलाजवळ बेकायदा रिक्षाथांबे; सतत होणाऱ्या कोंडीने नागरिक त्रस्त; विकासकामेही अपूर्ण

धायरी : मुंबई– बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल परिसरात सेवा रस्त्यांवरील अतिक्रमण, अनधिकृत रिक्षाथांबे, बेकायदा पार्किंग आणि अर्धवट राहिलेली विकासकामे यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पुणे महापालिका आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्या दुर्लक्षामुळे या परिसरातील वाहतुकीची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे..नवले पुलाखाली आणि आसपास मोठ्या प्रमाणात रिक्षांचा अनधिकृत थांबा तयार झाला आहे. हॉटेल व ढाब्यांमध्ये येणारे ग्राहक आपली वाहने थेट सेवा रस्त्यावर उभी करतात. त्यामुळे रस्त्यावर कायम कोंडी निर्माण होते. गर्दीच्या वेळी तर वाहनचालकांचा त्रास अधिक वाढतो..महामार्ग विभागाने काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली दुरुस्ती आणि मलनिस्सारणाची कामे अपूर्ण अवस्थेतच आहेत. खड्डे, अर्धवट गटारे आणि मातीचे ढिगारे यामुळे वाहतूक विस्कळित होते. पुलाखालील परिसरात रात्रीच्यावेळी प्रकाशयोजनेचा अभाव असल्याने अपघात आणि गुन्ह्यांचा धोका वाढत आहे..वाहतूक पोलिसांकडून अधूनमधून कारवाई होते; मात्र ती तात्पुरतीच ठरते. अतिक्रमण पुन्हा उभे राहते, अशी स्थानिकांची तक्रार आहे. “महानगरपालिका आणि महामार्ग विभाग यांच्यात समन्वयच नाही, म्हणूनच समस्या सुटत नाही,” अशी टीका नागरिक करत आहेत..तत्पर क्रेनसेवा गरजेचीराष्ट्रीय महामार्ग विभागाची क्रेन सध्या खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर उभी असते. मात्र, दरी पूल ते वडगाव पूल या दरम्यान अपघातांचे प्रमाण जास्त असल्याने ती क्रेन नवले पूल परिसरात दररोज तैनात ठेवणे आवश्यक आहे. या भागात अपघात झाल्यावर क्रेन येण्यासाठी उशीर होत असल्याने तासन्तास वाहतूक ठप्प राहते, असे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. जर क्रेन तत्काळ उपलब्ध असेल, तर अपघातग्रस्त वाहन लगेच बाजूला काढता येऊन वाहतूक कोंडी टाळता येईल..दररोज सकाळी ऑफिसला जाणे म्हणजे नवले पुलाखालून त्रासाचा प्रवासच वाटतो. रिक्षा, पार्किंग केलेली वाहने आणि अर्धवट कामांमुळे रस्ता कायम कोंडलेला असतो. पोलिस येतात, फोटो काढतात आणि जातात; पण परिस्थिती तशीच राहते.-आकाश जाधव, रहिवासी.गैरव्यवस्थापनाचा कारभार.राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व पीएमआरडीए यांना लागणारी सर्वतोपरी मदत आम्ही करू. अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिली जाईल.-संदीप खलाटे, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग, महापालिकाअतिक्रमणाविरोधात कारवाई केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने तातडीने रस्त्याचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. रस्ता झाल्यास अतिक्रमण आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटेल.-दीप्ती सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी, अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.