Navale Bridge Accidents Protest : नवले पुलावर यमदूत-जखमींच्या वेशात आंदोलन! सततच्या अपघातांविरोधात हजारो नागरिक रस्त्यावर

Public Protest Against Navale Bridge Accidents : मुंबई-बंगळूर महामार्गावरील नवले पूल परिसरातील वाढत्या भीषण अपघातांच्या विरोधात नऱ्हे, धायरी, वडगाव येथील नागरिकांनी रविवारी 'जन आक्रोश' आंदोलन करत प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
धायरी : मुंबई-बंगळूर महामार्गावरील नवले पूल परिसरात सतत घडत असलेल्या भीषण अपघातांविरोधात रविवारी सिंहगड रस्ता परिसरातील नऱ्हे, धायरी, वडगाव येथील नागरिक जन आक्रोश आंदोलनात रस्त्यावर उतरले. यावेळी आंदोलकांनी काळ्या फिती लावून प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

