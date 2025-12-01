Navale Bridge Accidents Protest : नवले पुलावर यमदूत-जखमींच्या वेशात आंदोलन! सततच्या अपघातांविरोधात हजारो नागरिक रस्त्यावर

धायरी : मुंबई-बंगळूर महामार्गावरील नवले पूल परिसरात सतत घडत असलेल्या भीषण अपघातांविरोधात रविवारी सिंहगड रस्ता परिसरातील नऱ्हे, धायरी, वडगाव येथील नागरिक जन आक्रोश आंदोलनात रस्त्यावर उतरले. यावेळी आंदोलकांनी काळ्या फिती लावून प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या..‘अपघात रोखा, सुरक्षित रस्ता द्या, आणखी किती जीव घ्यायचे’, अशा घोषणांनी नवले पूल परिसर दणाणून सोडला. नऱ्हेतील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा येथून निघालेल्या मोर्चाचा समारोप नवले पुलाजवळील अपघात झालेल्या ठिकाणी करण्यात आला. मोर्चात काहीजण ‘यमदूत’ आणि ‘जखमीं’च्या वेशात सहभागी झाले होते..Bajajnagar Crime : किरकोळ वादातून कामगाराचा खून; आरोपीला अटक.अपघातप्रवण ठिकाणांवर तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, वेगमर्यादा, वाहतूक नियंत्रणाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.राज्य सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. या वेळी नागरिकांनी सिंहगड रस्ता ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप दाइंगडे यांना निवेदन दिले..आंदोलनात रक्तदानआंदोलनाच्या वेळी १५ नागरिकांनी रक्तदान करून अपघातग्रस्तांना मदत करण्याचा संदेश दिला. आपत्तीवेळी नागरिकांनी पुढे येत योगदान द्यावे, मानवतेचे कार्य थांबू नये, हा संदेश या उपक्रमातून दिला गेल्याचे आयोजकांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.