Navle bridge Accident : नवले ब्रिजवर मृत्यू धावत आला… एका सेकंदाने वसंत मोरे वाचले! VIDEO पाहून अंगावर काटा येईल

पुण्यातील नवले पुलावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते वसंत मोरे हे थोडक्यात वाचले. काल (गुरुवार) दुपारी ते फेसबुक लाईव्हद्वारे नवले पुलावर सतत होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील यावर बोलत होते. त्याचवेळी एक छोटा हात्ती भरधाव वेगाने त्यांच्या विरुद्ध दिशेने येऊन थेट वसंत मोरे यांच्या अंगावर घुसला. .अनर्थ टळलावेळीच वसंत मोरे आणि त्यांच्यासोबत असलेला कॅमेरामन रस्त्याच्या कडेला उड्या मारल्याने मोठा अनर्थ टळला. हा संपूर्ण थरार कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने व्हिडिओ काही तासांतच सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला..Navle Bridge Accident : नवले ब्रिजवर ब्रेक फेल कंटेनरचा थरार; दोन जखमी.मृत्यूचा सापळावसंत मोरे हे पुणे शहरातील विविध समस्यांवर फेसबुक लाईव्ह करून सातत्याने आवाज उठवत असतात. यावेळीही त्यांनी "हा मृत्यूचा सापळा बनलेला नवले पूल आता कधी सुधारणार?" असा सवाल उपस्थित केला होता..पुन्हा एक भीषण अपघातवसंत मोरे यांचा लाईव्ह संपल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच म्हणजे काल रात्री सुमारे ८.३० वाजता सातारा रस्त्यावर याच पुलाजवळ पुन्हा एक भीषण अपघात झाला. दोन रिक्षा समोरासमोर जोरदार धडकल्या. अपघात इतका भीषण होता की, दोन्ही रिक्षांचा चक्काचूर झाला. घटनास्थळी बघ्यांची प्रचंड गर्दी उसळली. दोन्ही रिक्षांमध्ये प्रवासी होते, मात्र सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली. फक्त दोन प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून त्यांना तात्क्त जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..नवले पुलावर गेल्या काही वर्षांत शेकडो अपघातनवले पुलावर गेल्या काही वर्षांत शेकडो अपघात झाले असून अनेक जीव गेले आहेत. तरीही ठोस उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. वसंत मोरे यांच्या यांनी आता या थरारानंतर प्रशासन खडबडून जागे होणार का?, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे..Navle Bridge Accident : नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात; दगडी कोळसा वाहून नेणारा कंटेनर उलटला.वसंत मोरे यांच्या व्हायरल व्हिडिओ पाहा -