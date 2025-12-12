पुणे

Navle bridge Accident : नवले ब्रिजवर मृत्यू धावत आला… एका सेकंदाने वसंत मोरे वाचले! VIDEO पाहून अंगावर काटा येईल

Navle Bridge Accident Vasant More video : नवले पुलावर फेसबुक लाईव्हदरम्यान वसंत मोरे यांचा थरार; अपघातातून थोडक्यात बचावले आहेत. पुन्हा एकदा मोठा अनर्थ टळला.
vasant more

vasant more

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील नवले पुलावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते वसंत मोरे हे थोडक्यात वाचले. काल (गुरुवार) दुपारी ते फेसबुक लाईव्हद्वारे नवले पुलावर सतत होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील यावर बोलत होते. त्याचवेळी एक छोटा हात्ती भरधाव वेगाने त्यांच्या विरुद्ध दिशेने येऊन थेट वसंत मोरे यांच्या अंगावर घुसला.

Loading content, please wait...
pune
accident
Pune Accident
accident death
accident case
Vasant More
pune traffic
Pune police planning failure
Dangerous road conditions near Navale Bridge

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com