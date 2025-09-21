पुणे

Pune Transport: पुणे शहरात नवरात्रोत्सवानिमित्त वाहतूक बदल; प्रमुख मंदिर परिसरात वाहनांना बंदी

Navratri Festival Traffic Changes: श्रीसुक्त पठणानिमित्त मंगळवारी (ता. २३) पहाटे पाच ते सकाळी सात दरम्यान सारसबाग येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसरात वाहतूक बदल करण्यात येणार आहे. स्वारगेटकडून जेधे चौकातून सारसबागमार्गे स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुतळ्याकडे जाणारा रस्ता वाहतुकीस बंद राहील.
"Pune Navratri 2025: Police enforce traffic changes, vehicles banned near key temples."

सकाळ डिजिटल टीम
पुणे : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील श्री तांबडी जोगेश्वरी, श्री चतु:शृंगी, श्री भवानी माता आणि सारसबाग येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसरात सोमवार (ता. २२) पासून दोन ऑक्टोबरपर्यंत वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे.

