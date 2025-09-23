Sharadiya Navratri 2025: मंगलमय वातावरणात नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ; देवीच्या मंदिरांसह घरोघरी घटस्थापना,दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

पुणे : ‘आदिमायेचा उदो उदो’, ‘अंबाबाईचा उदो उदो’ असे म्हणत मंगलमय वातावरणात सोमवारी शारदीय नवरात्रोत्सवाला उत्साहात प्रारंभ झाला. शहरातील सर्व देवींच्या मंदिरासह घरोघरी विधिवत पूजा करून घटस्थापना करण्यात आली. भाविकांनी सकाळपासूनच देवीच्या मंदिरांमध्ये दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली होती. .यंदा घटस्थापनेसाठी पहाटे साडेचारपासून दुपारी दोन वाजेपर्यंत मुहूर्त होता. त्यामुळे अनेकांनी सकाळीच घरी विधिवत घटस्थापना केली. मातीवर कलश ठेवून त्या मातीत सप्तधान्य मिसळण्यात आले. त्यानंतर आंब्याची पाने कलशात ठेवण्यात आली. .देवीची खणा-नारळांनी ओटी भरून, दिवे प्रज्वलित करून मनोभावे तिचे ध्यान करण्यात आले. श्रीसूक्त पठण, अभिषेक आदीनंतर आरती करण्यात आली. शहरातील देवीच्या मंदिरांमध्येही विधिवत घटस्थापना करण्यात आली. नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिरांना आकर्षक विद्युत रोषणाई तसेच फुलांची सजावट करण्यात आली होती. भाविकांच्या गर्दीने मंदिर परिसर फुलला होता..ग्रामदेवता श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिरात पहाटे साडेपाच वाजता रोहित बेंद्रे यांच्या हस्ते घटस्थापना झाली. नवरात्रानिमित्त मंदिरात विशेष सजावट करण्यात आली होती. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दररोज देवी विविध रूपांमध्ये आणि विविध वाहनांवर आरूढ असेल. श्री चतुःशृंगी मंदिरात सकाळी नऊ वाजता मंदिर व्यवस्थापक व विश्वस्त रवींद्र अनगळ यांच्या हस्ते घटस्थापना करण्यात आली. श्रीराम कानडे गुरुजी यांनी पौरोहित्य केले..Koradi Temple Navratri 2025: कोराडी मंदिरात यंदा विक्रमी पाच हजार ५५१ घटांची स्थापना; नवरात्रोत्सवाच्या तयारीला अंतिम रूप.सारसबागेसमोरील श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या वतीने आयोजित सार्वजनिक नवरात्रोत्सवात पारंपरिक पद्धतीने सांगली संस्थानचे राजे गोपालराजे पटवर्धन आणि पद्माराजे पटवर्धन यांच्या हस्ते घटस्थापना झाली. याप्रसंगी ट्रस्टचे प्रमुख संस्थापक-विश्वस्त राजकुमार अग्रवाल, प्रमुख विश्वस्त अमिता अग्रवाल, विश्वस्त ॲड. प्रताप परदेशी, डॉ. तृप्ती अग्रवाल, भरत अग्रवाल, प्रवीण चोरबेले, हेमंत अर्नाळकर आदी उपस्थित होते. नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिराला आकर्षक सजावट करण्यात आली असून त्रिशक्ती महालामध्ये देवी विराजमान झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.