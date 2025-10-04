पुणे

Pune News : नवरात्रोत्सव ठरला सोन्याचा! नोंदणी विभागाला ४०७ कोटींचा महसूल मिळाला

पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला नवरात्रोत्सव सोन्याचा ठरला आहे. दहा दिवसांच्या काळात ११ हजार २३४ दस्तांची नोंदणी झाली आहे. यातून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ४०७ कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

