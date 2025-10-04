Pune News : नवरात्रोत्सव ठरला सोन्याचा! नोंदणी विभागाला ४०७ कोटींचा महसूल मिळाला

पुणे - नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला नवरात्रोत्सव सोन्याचा ठरला आहे. दहा दिवसांच्या काळात ११ हजार २३४ दस्तांची नोंदणी झाली आहे. यातून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ४०७ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. .पुणेकरांनी विजयादशमीचा मुहूर्त साधत नवरात्री आणि दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सदनिकांसह मालमत्तेची खरेदी करत विजयादशमीचा आनंद लुटला. शहरातील २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधून २३ ते २६ सप्टेंबर या चार दिवसांमध्ये दरदिवशी दीड हजारांहून अधिक दस्तांची नोंदणी झाली..तसेच, २९ सप्टेंबर ते एक ऑक्टोबरपर्यंत एक हजार ३०० ते एक हजार ५०० दस्तांची नोंद करण्यात आली. शहरात अन्य दिवशी सुमारे ८०० ते एक हजार दस्तांची नोंद होते. मात्र, यंदा नवरात्रोत्सवात दस्तांची नोंदणी दीडपटीने वाढली, अशी माहिती पुणे शहर सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.