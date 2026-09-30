Maharashtra NCC Crisis: राज्य सरकारच्या लालफीतशाहीमुळे एनसीसी विस्ताराला ब्रेक; दीड लाख छात्रांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमीचा अभाव, ४०-६० टक्के पदे रिक्त

प्रज्वल रामटेके पुणे : युवा सक्षमीकरणाच्या केवळ वल्गना करणाऱ्या राज्य सरकारच्या उदासीनतेचा आणि लालफीतशाहीचा फटका महाराष्ट्रातील ‘राष्ट्रीय छात्र सेने’ला (एनसीसी) बसत आहे. राज्यात तब्बल दीड लाख छात्र असतानाही त्यांना लष्करी प्रशिक्षणासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे देण्यासाठी हक्काची एकही स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी उपलब्ध नाही. त्यातच राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ‘गट’ व ‘युनिट’ पातळीवरील ४० ते ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. छात्रांच्या प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना रिक्त जागा आणि अकादमीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत..‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून एनसीसी महासंचनालयाकडून छात्रांच्या प्रशिक्षणात बदल केले जात आहेत. सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, व्यक्तिमत्त्व विकास, नेतृत्व, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रांत प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र, या बदलत्या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक स्वतंत्र आणि सुसज्ज सुविधा राज्यात अद्याप उपलब्ध झालेल्या नाहीत. एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी बुधवारी (ता. ३०) पुणे दौऱ्यात विविध उपक्रमांचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी उपस्थित होते..लेफ्टनंट जनरल वत्स म्हणाले, ‘‘पुणे एनसीसी गटात सुमारे २० हजार छात्र आहेत. स्वतंत्र अकादमी नसल्याने प्रशिक्षणासाठी शाळा-महाविद्यालयांच्या उपलब्ध जागांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे प्रशिक्षणात सातत्य राखणे कठीण होते. देशभरात एनसीसीचे १०२ गट असून, सुमारे १०० अकादमींची आवश्यकता आहे. त्यापैकी काही अकादमी कार्यान्वित झाल्या असून, अन्य ठिकाणी काम सुरू आहे. एका अकादमीसाठी साधारण १० ते १५ एकर जागेची गरज असून, वसतिगृहे, वर्गखोल्या, कवायतीचे मैदान, शारीरिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र आणि सायबर प्रयोगशाळा उभारता येतात. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून याविषयी चर्चा सुरू आहे.’’.राज्यात सात अकादमींची गरजराज्यात एनसीसीचे सात गट कार्यरत असून, प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी असणे ही केवळ मागणी नसून राज्याची जबाबदारी असल्याचे मेजर जनरल त्यागी यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यातील पहिल्या एनसीसी अकादमीचे गेल्या वर्षी उद्घाटन झाले. मात्र, निधी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध होऊन ती पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. पुढील दोन वर्षांत ही अकादमी कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मेजर जनरल त्यागी म्हणाले, ‘‘एनसीसी आता केवळ कवायत आणि शारीरिक कसरतींपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि मुंबई येथे सायबर डिफेंडर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. नागपूर आणि मुंबई येथे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जात आहेत. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा, उपकरणे आणि प्रशिक्षण कक्ष आवश्यक आहेत. अकादमीअभावी या नव्या उपक्रमांच्या विस्तारावरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.’’.मनुष्यबळाचीही कमतरताराज्यातील गट आणि युनिट पातळीवर ४० ते ६० टक्के मनुष्यबळाची कमतरता आहे. राज्यातील सुमारे दीड लाख छात्र, अडीच हजार शाळा-महाविद्यालये आणि सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये एनसीसीचे जाळे आहे. त्यासाठी प्रशिक्षकांसह लिपिक, वाहनचालक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, कायमस्वरूपी भरती दीर्घकाळापासून झालेली नसून अनेक पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त केले जातात. नियुक्तीच्या नूतनीकरणासाठी वारंवार प्रशासकीय पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे मेजर जनरल त्यागी यांनी सांगितले..एनसीसीमध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील सुमारे १४० ते १५० वरिष्ठ अधिकारी काम करतात. मात्र, त्यांना मदत करणारे प्रशासकीय कर्मचारी अपुरे आहेत. गट व युनिट पातळीवरील कर्मचारी, निधी आणि प्रशासकीय बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र अकादमी आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे एनसीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.