पुणे

Maharashtra NCC Crisis: राज्य सरकारच्या लालफीतशाहीमुळे एनसीसी विस्ताराला ब्रेक; दीड लाख छात्रांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमीचा अभाव, ४०-६० टक्के पदे रिक्त

युवा सक्षमीकरणाच्या गजरातही एनसीसीला राज्य सरकारच्या लालफीतशाहीचा अडथळा; दीड लाख छात्रांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमीचा अभाव, ४० ते ६० टक्के प्रशासकीय पदे रिक्त
Red Tapism Stalls NCC Expansion in Maharashtra: Lack of Training Academies and Staff Shortage

Red Tapism Stalls NCC Expansion in Maharashtra: Lack of Training Academies and Staff Shortage

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : युवा सक्षमीकरणाच्या केवळ वल्गना करणाऱ्या राज्य सरकारच्या उदासीनतेचा आणि लालफीतशाहीचा फटका महाराष्ट्रातील ‘राष्ट्रीय छात्र सेने’ला (एनसीसी) बसत आहे. राज्यात तब्बल दीड लाख छात्र असतानाही त्यांना लष्करी प्रशिक्षणासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे देण्यासाठी हक्काची एकही स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी उपलब्ध नाही. त्यातच राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ‘गट’ व ‘युनिट’ पातळीवरील ४० ते ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. छात्रांच्या प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना रिक्त जागा आणि अकादमीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

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