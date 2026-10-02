NCERT History: देशातील मंदिरे होती राजकीय आणि आर्थिक सत्ताकेंद्रे; ‘एनसीईआरटी’च्या पाठ्यपुस्तकात इतिहासाची नवी मांडणी

पुणे: मंदिरे केवळ धार्मिक प्रार्थनास्थळे नसून, इसवी सन १०००-१७०० या काळात राजकीय सत्तेला वैधता देणारी आणि देशाच्या अर्थकारणाला दिशा देणारी प्रचंड शक्तिशाली केंद्रे होती, असा थेट आणि स्पष्ट उल्लेख राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) इयत्ता नववीच्या नव्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात केला आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी इंडिया अँड बियाँड-भाग दोन’ या पाठ्यपुस्तकातून इतिहासाची अशा प्रकारे नवी आणि धाडसी मांडणी विद्यार्थ्यांसमोर ठेवली आहे. पाठ्यपुस्तकातील ‘रेझिस्टन्स अँड रेझिलिअन्स - १०००-१७०० इसवी सन’ या धड्यात ‘टेम्पल्स: द रेझिलिअन्स ऑफ सेक्रेड साइट्स’ नावाचा एक विभाग आहे. या काळात मंदिरे ही केवळ आर्थिक केंद्रेच नव्हती, तर राज्यकर्ते आपली राजकीय ताकद सिद्ध करण्यासाठी मंदिरांचा आश्रय घेत होते. मंदिरांतील देवतांना राज्याचे आणि लोकांचे संरक्षक मानले जात असे. अनेकदा देवतेलाच राज्याचा शासक मानले जाई आणि प्रत्यक्ष राजा त्या देवतेचा ‘प्रतिनिधी’ म्हणून राज्यकारभार पाहत असे..उदाहरणार्थ, ओडिशाचे गजपति शासक स्वतःला जगन्नाथाचे राऊत (उपशासक) म्हणवून घेत, तर जयपूरचे कच्छवाह शासक गोविंददेवजींच्या नावाने राज्य करत. कोटाचे राजपूत शासक तर स्वतःला रामाचे प्रतिनिधी मानत असत, असा उल्लेख पाठ्यपुस्तकात आहे. विध्वंस अन् मंदिरांचे प्रत्युत्तर पाठ्यपुस्तकात परकीय आक्रमकांनी केलेल्या विध्वंसावरही सडेतोड भाष्य आहे. ११ व्या शतकापासून आणि विशेषत: गझनवी आणि घोरी यांसारख्या आक्रमकांनी अनेक मंदिरे लुटली आणि उद्ध्वस्त केली. १२ व्या शतकापासून काही मंदिरे आणि मठ पाडून त्या जागी मशिदी उभारल्याचा उल्लेख पाठ्यपुस्तकात केला आहे. .मात्र, या आक्रमणाला भारतीय राजांनी दिलेल्या प्रत्युत्तराचा मंदिरे म्हणजे त्या काळातील बँका, न्यायालये पाठ्यपुस्तकात मंदिरांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय भूमिकेवर थेट प्रकाश टाकला आहे. मंदिरे ही केवळ प्रार्थनास्थळे नव्हती, तर ती शेतकऱ्यांपासून ते व्यापारी गटांपर्यंत कर्जपुरवठा करण्याची भूमिका बजावत. इतकेच नाही, तर प्रसंगी स्थानिक कर गोळा करणे आणि न्यायनिवाडा करण्याचे अर्ध-न्यायिक अधिकारही मंदिरांकडे होते. देणग्या, दाननिधी आणि जमीन अनुदान मिळवणारी मोठी जमीनदारीची केंद्रेही होती. त्यांनी वास्तुविशारद, कारागीर, मूर्तिकार, पुजारी, संगीतकार अशा हजारो लोकांना रोजगार पुरवला..इतिहासही यात मांडला आहे. आमेर येथील जगत शिरोमणी मंदिर आणि उदयपूरमध्ये महाराणा जगत सिंह यांनी बांधलेले जगदीश मंदिर हे केवळ बांधकाम नव्हते, तर ते धार्मिक आणि राजकीय अस्मितेचे आविष्कार असल्याचा उल्लेख पाठ्यपुस्तकात आहे. मुघल सत्तेला थेट आव्हान ‘एनसीईआरटी’च्या पाठ्यपुस्तकात शाहजहानच्या दिल्लीतील जामा मशिदीच्या बांधकामाशी थेट तुलना केली आहे. महाराणा जगत सिंह यांचे जगदीश मंदिर हा स्थापत्य प्रकल्प म्हणजे मुघल सत्तेला दिलेला धार्मिक आणि राजकीय प्रतिसाद होता, असे महत्त्वाचे निरीक्षण यात नोंदवले आहे..देशातील शालेय शिक्षण पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल करत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) आता इयत्ता नववीच्या अभ्यासक्रमात वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश केला आहे. ‘प्रामाणिकपणे कर भरणे हे प्रत्येक नागरिकाचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे, ’ हा नागरी संदेश देत विद्यार्थ्यांना लहान वयातच अर्थसाक्षर बनवण्याचा प्रयत्न पाठ्यपुस्तकातून करण्यात आला आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध झालेल्या ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी इंडिया अँड बियॉन्ड-भाग दोन’ या पाठ्यपुस्तकातून हा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थी आता प्रत्यक्ष शालेय वयातच मिळणार अर्थसाक्षरतेचे धडे!.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.अशी असेल रचना उत्पन्न : कमाईचे स्रोत व व्यवस्थापन. अंदाजपत्रक : खर्चाचे नियोजन करणे. बचत ः भविष्यासाठी पैसे बाजूला ठेवणे गुंतवणूक ः संपत्ती वाढवण्यासाठी फिक्स्ड डिपॉझिट, बॉण्ड्स, स्टॉक्स आणि म्युच्युअल फंडासारख्या पर्यायांचा वापर. संरक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापन ः विमा व इतर साधनांद्वारे आर्थिक सुरक्षा.कर प्रणालीनुसार ‘स्लॅब’प्रमाणे करगणना कशी करायची, हे शाळेतच शिकणार आहेत. ‘एनसीईआरटी’चे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी म्हणाले, ‘‘नववीच्या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी हा पहिलाच प्रयत्न आहे. पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.