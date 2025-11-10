पुणे

Pune Politics : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रवक्तेपदी तुपे, भोसले, पासलकर, चाकणकर यांच्यासह १७ जणांची नियुक्ती

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून सोमवारी राज्यातील १७ नव्या प्रवक्‍त्यांची नावे जाहीर करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून सोमवारी राज्यातील १७ नव्या प्रवक्‍त्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये पुण्यातून आमदार चेतन तुपे, माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले, विकास पासलकर यांची प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती केली आहे.

