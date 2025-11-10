Pune Politics : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रवक्तेपदी तुपे, भोसले, पासलकर, चाकणकर यांच्यासह १७ जणांची नियुक्ती

पुणे - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून सोमवारी राज्यातील १७ नव्या प्रवक्त्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये पुण्यातून आमदार चेतन तुपे, माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले, विकास पासलकर यांची प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती केली आहे..तर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्यावर पक्षाने विश्वास दाखवत त्यांच्यावर तिसरी महत्त्वाची पक्ष प्रवक्तेपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. राज्यातील १७ जणांच्या खांद्यावर पक्ष प्रवक्तेपदाची जबाबदारी पक्षाने टाकली आहे..राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका, ध्येय व धोरणे राज्य स्तरावर मांडण्याऐवजी प्रवक्त्यांकडून वैयक्तिक भूमिका मांडली जात असल्याबद्दल पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई येथील बैठकीत नाराजी व्यक्त केली होती. पवार यांच्या नाराजीनंतर पाचव्या दिवशी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी १७ जणांची प्रवक्ते पदाची नावे जाहीर केली..त्यामध्ये पुण्यातून आमदार चेतन तुपे यांच्यावर प्रवक्तेपदाची जबाबदारी दिली आहे. याबरोबरच माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले व पक्षामध्ये नुकताच प्रवेश केलेले विकास पासलकर यांच्याही खांद्यावर प्रवक्तेपदाची धुरा सोपविण्यात आली आहे..तर, पक्षाचे महिला प्रदेशाध्यक्ष, राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद भूषिविणाऱ्या रूपाली चाकणकर यांच्यावर पक्षाने विश्वास दाखवत त्यांचीही पक्ष प्रवक्तेपदी नियुक्ती केली आहे. याबरोबरच अनिल पाटील, सना मलिक, हेमलता पाटील, राजीव साबळे, सायली दळवी, आनंद परांजपे, प्रतिभा शिंदे, प्रशांत पवार, शशिकांत तरंगे, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, अविनाश आदिक, सूरज चव्हाण, श्याम सनेर यांचीही प्रवक्ते म्हणून पक्षाने नेमणूक केली आहे..दरम्यान, या नियुक्त्यांव्यतिरीक्त यापूर्वी प्रवक्तेपदाच्या केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, असे तटकरे यांनी जाहीर केलेल्या प्रवक्त्यांच्या नावांच्या यादीमध्ये नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.