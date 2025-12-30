तुरुंगात असलेल्या आदेंकरांच्या घरातील दोघींना राष्ट्रवादीची उमेदवारी, अजितदादांनी दिले एबी फॉर्म

पुण्यात वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आयुष कोमकरची हत्या घडवून आणल्या प्रकरणी आंदेकर गँग सध्या तुरुंगात आहे. यातील लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तिकीट दिलं आहे. राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर दोघी महापालिकेच्या मैदानात उतरणार आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट दिल्यानं चर्चेला उधाण आलंय..लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर या दोघींना अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने एबी फॉर्म दिले आहेत. आंदेकर यांच्या वतीने वकिलांनी फॉर्म दाखल केले आहेत. पुण्यात भवानी पेठ विभागीय कार्यालयात दोघींचे अर्ज भरण्यात आले. दोघींचाही अर्ज स्वीकारण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..पुण्यात गुंड गजा मारणेच्या पत्नीला अजितदादांनी दिलं तिकीट, NCP नेत्याच्या दोन मुलांना वेगवेगळ्या पक्षांची उमेदवारी.आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आदेकरसह लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना कोर्टाने निवडणूक लढण्यासाठी परवानगी दिली होती. यानंतर तिघेही शनिवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते. पण तेव्हा तिघांचेही अर्ज अर्धवट असल्यानं भरले नव्हते अशी माहिती समोर आली होती. आता आंदेकर कुटुंबातील लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती समजते..आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आदेकर याला शनिवारी पुण्यातील भवानी पेठ विभागीय कार्यालयात आणलं होतं. त्यावेळी त्यानं आंदेकरला मत विकासाला मत, नेकी का काम आंदेकर का नाम अशा घोषणा दिल्या होत्या. मी दरोडेखोर नाहीय, असंही म्हटलं होतं. दरम्यान, बंडू आंदेकरनं अर्ज दाखल केलाय की नाही याबाबत माहिती समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.