NCP Politics: मोठी राजकीय घडामोड! रुपाली चाकणकरांनंतर अखेर नवे नेतृत्व; वैशाली नागवडे यांच्याकडे NCP महिला प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा

-प्रकाश शेलार खुटबाव ( पुणे) : खामगाव (तालुका दौंड) येथील वैशाली नागवडे यांची महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली. मुंबई येथे नागवडे यांना सदर निवडीचे पत्र पत्र राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिले. माजी महिला अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या राजीनामा नंतर सदर पद गेली सहा महिन्यांपासून रिक्त होते. चाकणकर यांच्या जागी राष्ट्रवादी पक्षातील सहकारी नागवडे यांची निवड झाली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.खामगाव ( ता. दौंड )येथे शेतकरी कुटुंबातील नागवडे यांची १९९९ मध्ये कम्प्युटर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेच्या संगणकाच्या डेटा एन्ट्रीच्या कामानिमित्त राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी परिचय झाला.त्यानंतर २००२ मध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या संचालकपदी त्यांची नियुक्ती झाली. .२००५ मध्ये महानंदाच्या संचालिका ,२००७ मध्ये पंचायत समिती दौंडच्या सदस्यपदी, २००९ मध्ये राष्ट्रवादी पुणे जिल्ह्याच्या अध्यक्षा ,याच वर्षी महाराष्ट्र पंचायत राज महिला समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. २०१० मध्ये दुसऱ्यांदा महानंदाच्या संचालकपदी निवड झाली व २०१३ मध्ये राज्याच्या महानंदाच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा बनल्या. याच वर्षी IVRI - बरेली , उत्तर प्रदेश या संस्थेच्या डायरेक्टर झाल्या..त्यानंतर २०१४ मध्ये NDDB - आनंद , गुजरातच्या डायरेक्टर म्हणून निवड झाली. दोन वर्षांपूर्वी पक्ष नेत्यांना प्रवक्ते पद दिले. त्यांच्या निवडीबद्दल परिसरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. निवडीनंतर नागवडे यांनी स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या प्रतिमेचे दर्शन घेतले..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.यावेळी वैशाली नागवडे म्हणाल्या की, अजितदादा यांच्या निधनानंतर पक्षातील सर्व कार्यकर्ते व जनता पोरके झाले आहेत. दादांची विचार पुढे नेणे ही आपली जबाबदारी आहे.उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व खासदार पार्थ पवार यांनी माझ्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. या पदाच्या माध्यमातून पक्षाचे काम तळागाळापर्यंत पोहोचवणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.