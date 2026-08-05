पुणे

NCP Politics: मोठी राजकीय घडामोड! रुपाली चाकणकरांनंतर अखेर नवे नेतृत्व; वैशाली नागवडे यांच्याकडे NCP महिला प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा

Vaishali Nagawade Named NCP Women President: रुपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्यानंतर सहा महिने रिक्त असलेले NCP महिला प्रदेशाध्यक्षपद शेतकरी कुटुंबातील अनुभवी नेत्या वैशाली नागवडे यांच्या स्वाधीन; अजितदादांच्या विचारांना पुढे नेण्याचा संकल्प
NCP Maharashtra Women Wing Gets New Chief Vaishali Nagawade Succeeds Rupali Chakankar in Key Party Role

NCP Maharashtra Women Wing Gets New Chief Vaishali Nagawade Succeeds Rupali Chakankar in Key Party Role

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-प्रकाश शेलार

खुटबाव ( पुणे) : खामगाव (तालुका दौंड) येथील वैशाली नागवडे यांची महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली. मुंबई येथे नागवडे यांना सदर निवडीचे पत्र पत्र राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिले. माजी महिला अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या राजीनामा नंतर सदर पद गेली सहा महिन्यांपासून रिक्त होते. चाकणकर यांच्या जागी राष्ट्रवादी पक्षातील सहकारी नागवडे यांची निवड झाली आहे.

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