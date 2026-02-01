Pune News: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार घरोघरी करणार प्रचार; अजित पवार यांच्या चित्रफिती नागरिकांपर्यंत पोचविणार!

पुणे

पुणे : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रचाराला सुरुवात होत असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याने जिल्ह्यातील प्रचार जवळपास थांबला होता. दरम्यान, सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी (ता. ३१) उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

