ZP Election Result : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद यश; जिल्हा परिषदेवर सलग चौथ्यांदा बाजी; अजितदादांबद्दल सहानुभूतीची लाट

पुणे - पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने यशाची परंपरा राखून ठेवली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर झालेल्या या निवडणुकीत सहानुभूतीची लाट दिसून आली..या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढल्याने त्याचा फायदा दिसून आला. १३ पंचायत समितींपैकी नऊ ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश मिळाले असून, भाजपच्या जागांमध्ये तीनने वाढ होत दहा ठिकाणी उमेदवार विजयी झाले.जिल्हा परिषदेच्या माजी २३ सदस्यांनी निवडणूक लढवली त्यापैकी ११ जणांना यश मिळाले असून, माजी उपाध्यक्ष आणि सभापतींसह काही दिग्गजांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३ आणि पंचायत समितीच्या १४६ जागांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान झाले, तर सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी पडली..या निवडणुकीत काँग्रेसला एकाही जागेवर खाते उघडता आले नाही. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सहा जागा मिळवत तिसरा क्रमांक पटकावला, तर शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले.काँग्रेससह इतर कोणत्याही पक्षांना जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने इंदापूर, मावळ, बारामती आणि राजगड या तालुक्यांमध्ये सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या. दुसरीकडे, भाजपचे आमदार राहुल कुल यांना दौंड तालुक्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही. सातपैकी केवळ एका जागेवर यश मिळाल्याने हा पराभव त्यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे..कही खुशी कही गमकाँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या माजी आमदार संजय जगताप यांना पुरंदरमधील चार पैकी केवळ एका जागेवरच त्यांना विजय मिळवता आला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांची मुलगी डॉ. प्राजक्ता दुर्गाडे तसेच आयपीएस अधिकारी अमोल झेंडे यांच्या पत्नी रूपाली झेंडे या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आल्या..दरम्यान, पुरंदरमध्ये आमदार विजय शिवतारे यांना नगर परिषदेनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीतही यश मिळवता आले नाही. भोर तालुक्यात माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी चार पैकी दोन जागा जिंकत बरोबरी साधली. त्यांच्या पत्नी स्वरूपा थोपटे यांनी राष्ट्रवादी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांचा पराभव केला.मात्र राजगड तालुक्यात थोपटे यांना अपेक्षित प्रभाव दाखवता आला नाही. येथे भाजपला दोन्ही जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला. मावळ आमदार सुनील शेळके यांनी नगरपरिषद निवडणुकीप्रमाणे जिल्हा परिषद निवडणुकीतही सर्व जागांवर राष्ट्रवादीचे सर्व उमेदवार निवडून आणले आहेत. जुन्नर तालुक्यात शिवसेनेचे आमदार शरद सोनवणे यांना आठ पैकी केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले..दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याचा फायदा जुन्नरमध्ये दिसून आला. शिरूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून नाराज होऊन भाजपमध्ये गेलेले राजेंद्र गावडे यांनी विजय मिळवला. शिरूर तालुक्यात भाजपची २०१७ मध्ये एकही जागा निवडून आले नव्हते तिथे तीन जागांवर भाजपला यश मिळाले आहे. हवेली तालुक्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चुरशीची लढत झाली..दृष्टिक्षेपातजिल्ह्यात कॉंग्रेसने खातेही उघडले नाहीभाजप ठरला दोन नंबरचा पक्ष : गेल्या निवडणुकीपेक्षा तीन जागा वाढल्याबारामती पंचायत समितीमध्ये पहिल्यांदाच दोन भाजपचे सदस्य निवडून आलेसंग्राम थोपटे यांच्या पत्नीने जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांचा पराभव केलामावळ तालुक्यातून भाजपला एकही जागा मिळाली नाहीकाही पंचायत समितीमध्ये स्पष्ट बहुमत नसल्याने फोडाफोडीच्या राजकारण होण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.