ZP Election Result : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद यश; जिल्हा परिषदेवर सलग चौथ्यांदा बाजी; अजितदादांबद्दल सहानुभूतीची लाट

पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने यशाची परंपरा राखून ठेवली.
ncp party celebration zp election result

ncp party celebration zp election result

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने यशाची परंपरा राखून ठेवली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर झालेल्या या निवडणुकीत सहानुभूतीची लाट दिसून आली.

