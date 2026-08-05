Pune Politics: पुण्यात काँग्रेसविरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी काँग्रेसचा निषेध

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा व राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल काँग्रेस पक्षाकडून आक्षेपार्ह वक्तव्य करण्यात आले. या घटनेबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला, तर मंगळवारी सायंकाळी जंगली महाराज रस्त्यावर आंदोलन करत काँग्रेसचा निषेध नोंदविण्यात आला..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता जंगली महाराज रस्त्यावरील झाशीची राणी लक्ष्मीबाई पुतळा चौकासमोर काँग्रेसच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले, दत्ता धनकवडे, विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम, कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख, ॲड. रूपाली पाटील ठोंबरे, अक्रुर कुदळे, हाजी फिरोज शेख आदी उपस्थित होते..पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी काँग्रेसच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. तसेच संबंधित टिपण्णीबद्दल संताप व्यक्त केला. दरम्यान, आंदोलन संपल्यानंतर पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी थेट काँग्रेस भवनाच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने करण्यास सुरुवात केली. टिंगरे म्हणाले, ‘‘देशाला महिला नेतृत्वाचा वैभवशाली इतिहास आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातच महाराष्ट्रातील व देशातील महिलांनी देशाचे नेतृत्व केले, आजही करत आहेत. याच काँग्रेस पक्षाने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केले, त्याचा आम्ही निषेध करतो.’’.अवमान खपवून घेणार नाही : नीलेश निकमराष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसचा तीव्र निषेध केला आहे. कोणत्याही महिलेचा अवमान खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी आज दिला. ते म्हणाले, ‘‘माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्यावरही अशाच प्रकारे टीका केली जात होती. मात्र, त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने उत्तर दिले. त्याचप्रमाणे सुनेत्रा पवार यादेखील आपल्या कृतीतून महाराष्ट्राचा विश्वास संपादन करतील.’’.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून पुरुषी मानसिकता दाखविली आहे. इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे पवार यादेखील आपल्या कार्यकर्तृत्वातून त्यांना उत्तर देतील.- विकास पासलकर, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.