पुणे

Pune Politics: पुण्यात काँग्रेसविरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी काँग्रेसचा निषेध

NCP Protests Against Congress Over Sunetra Pawar Remark: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावरील काँग्रेसच्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याचा राष्ट्रवादीकडून तीव्र निषेध; पुण्यात जंगली महाराज रस्त्यावर घोषणाबाजीसह आंदोलन
Congress Faces NCP Protest in Pune After Alleged Offensive Statement on Deputy Chief Minister Sunetra Pawar

Congress Faces NCP Protest in Pune After Alleged Offensive Statement on Deputy Chief Minister Sunetra Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा व राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल काँग्रेस पक्षाकडून आक्षेपार्ह वक्तव्य करण्यात आले. या घटनेबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला, तर मंगळवारी सायंकाळी जंगली महाराज रस्त्यावर आंदोलन करत काँग्रेसचा निषेध नोंदविण्यात आला.

Loading content, please wait...
Congress
pune
NCP
district
Maharashtra Politics
Sunetra Pawar