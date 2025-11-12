पुणे

NCP Sharad Pawar : आघाडीतील पक्षांसमवेतच निवडणूक लढविणार; राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा निर्धार

NCP (Sharad Pawar) Decides on MVA Alliance : पुणे महापालिकेची निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीतील घटकपक्षांसोबत न लढता, महाविकास आघाडीतील पक्ष (काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि इतर समविचारी गटांसोबतच लढण्याचा निर्धार करत उमेदवारी अर्ज वाटपाचा शुभारंभ केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महायुतीमधील घटकपक्षांसमवेत कोणत्याही परिस्थितीत आघाडी-युती करायची नाही. महाविकास आघाडीतील पक्षांसमवेतच महापालिका निवडणूक लढायची, असा निर्धार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मंगळवारी करण्यात आला.

