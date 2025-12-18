Pune Crime : साताऱ्यातील अमली पदार्थ प्रकरणी राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष विशाल मोरे पोलिसांच्या ताब्यात!

पुणे : सातारा येथे सापडलेल्या अमली पदार्थ साठ्याप्रकरणी गुरुवारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या विद्यार्थी सेलचा अध्यक्ष विशाल मोरे यास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने गुरुवारी ताब्यात घेतले. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने मोरे याची तडकाफडकी पक्षातून हकालपट्टी केली..सातारा जिल्ह्यातील सावरी गावात मेफेड्रोन या अंमली पदार्थाचा राज्यातील आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा साठा शनिवारी (ता.१३) सापडला होता. या प्रकरणामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा भाऊ प्रकाश शिंदे यांचा संबंध असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी बुधवारी केला होता. दरम्यान, याच प्रकरणाचा मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून तपास केला जात आहे. त्यातच मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने गुरुवारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या विद्यार्थी सेलचा अध्यक्ष विशाल मोरे यास ताब्यात घेऊन चौकशीसाठी नेले..Balasaheb Patil: सातारा जिल्हा पुन्हा राष्ट्रवादीमय करणार: जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील; निवडणुकीबाबत काय म्हणाले...मेफेड्रोन प्रकरणामध्ये मोरे याचे नाव आल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे यांनी ३ डिसेंबर रोजी पक्षाची शहर कार्यकारिणी जाहीर केली होती. त्यामध्ये विशाल मोरे यास विद्यार्थी सेलचा अध्यक्ष करण्यात आले होते. त्याचबरोबर त्याच्यावर कसबा विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारीही सोपविण्यात आली होती. दरम्यान, मोरे याचे अमली पदार्थ प्रकरणामध्ये नाव उघड झाल्यानंतर, पक्षाने मोरे याची तत्काळ हकालपट्टी केली..मोरेच्या हकालपट्टीसाठी लेटरहेडचा वापर नाहीविशाल मोरे याचे अमली पदार्थ प्रकरणात नाव पुढे आल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शहर समन्वयक राकेश कामठे यांची स्वाक्षरी असलेले पत्र प्रसिद्धिमाध्यमांना पाठविले. त्यामध्ये मोरे यास पक्षातून निलंबित करण्यात आल्याचे सांगत पक्षाचे सदस्यत्वही रद्द केल्याचे पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले. मात्र संबंधित पत्र हे पक्षाच्या लेटरहेडवर न देता साध्या कागदावर देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.