Pune Crime : साताऱ्यातील अमली पदार्थ प्रकरणी राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष विशाल मोरे पोलिसांच्या ताब्यात!

Vishal More Arrest : सातारा येथे सापडलेल्या मेफेड्रोन साठ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विद्यार्थी सेलचे अध्यक्ष विशाल मोरे मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात. तत्काळ हकालपट्टी करून त्यांचे पक्ष सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सातारा येथे सापडलेल्या अमली पदार्थ साठ्याप्रकरणी गुरुवारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या विद्यार्थी सेलचा अध्यक्ष विशाल मोरे यास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने गुरुवारी ताब्यात घेतले. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने मोरे याची तडकाफडकी पक्षातून हकालपट्टी केली.

