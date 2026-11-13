child safety : पिंपळवंडीतील पीडित कुटुंबाला अतुल बेनके आणि प्रदीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते पाच लाखांची मदत

नारायणगाव : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वेल्फेअर फंडातुन पिंपळवंडी येथील पीडीत कुटुंबाला पाच लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. ही मदत आज दुपारी माजी आमदार अतुल बेनके,भीमाशंकर साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते पीडित कुटुंबाला देण्यात आली..18 ऑगस्ट 2026 रोजी पिंपळवंडी येथील बालिकेवर अत्याचार करण्यात आला होता. या घटनेत बालिकेचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. 27 ऑगस्ट 2026 रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन सांत्वन केले होते..पीडित कुटुंबावर पतसंस्था व फायनान्स बँकेचे कर्ज असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली होती. पीडित कुटुंबाला आर्थिक आधार देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडूनपाच लाख रुपयांची मदत माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी जाहीर केली होती.ही मदत आज नारायणगाव येथे माजी आमदार अतुल बेनके यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमात पीडित कुटुंबाच्या स्वाधीन करण्यात आली. .यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य श्याम माळी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विकास दरेकर, सुप्रिया लेंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. माजी आमदार बेनके म्हणाले पीडित कुटुंब व त्यांच्या सुमारे वीस कुटुंबातील समाज बांधवांसाठी शासनाच्या वतीने घरकुले बांधून देण्यात येणार आहे. या कामाला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे..माजी पंचायत समिती सदस्य माळी म्हणाले राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेली रक्कम ठेव स्वरूपात ठेवायची की कर्ज फेडाण्यासाठी वापरायची याबाबत पीडित कुटुंबाच्या नातेवाईकांमध्ये एकमत होत नसल्याने. मदत मिळण्यास उशीर झाला.मात्र मिळालेल्या आर्थिक मदतीतून कर्ज भरण्याचा निर्णय पीडित कुटुंबाने घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.