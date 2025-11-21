पुणे

Baramati Nagarparishad Election : बारामतीत राष्ट्रवादीच्या आठ जागा बिनविरोध...

बारामती नगरपरिषदेच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने जोरदार मुसंडी मारत आठ जागा बिनविरोध निवडून आणल्या.
baramati nagar parishad

baramati nagar parishad

sakal

मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - येथील बारामती नगरपरिषदेच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने जोरदार मुसंडी मारत आठ जागा बिनविरोध निवडून आणल्या. पक्षाकडून आणखी चार जागांसाठी प्रयत्न सुरु होते, मात्र त्याला यश मिळाले नाही अन्यथा डझनभर जागा बिनविरोध झाल्या असत्या.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
NCP
winner

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com