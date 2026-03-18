Malegaon Crime : राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यावर भररस्त्यात हल्ला; मारेकरी सीसीटीव्हीत कैद, आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरु

माळेगाव बुद्रुक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर चार ते पाच अज्ञात युवकांनी लाकडी दांडक्याने व दगडाच्या सहाय्याने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
कल्याण पाचांगणे
Updated on

माळेगाव - माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर चार ते पाच अज्ञात युवकांनी लाकडी दांडक्याने व दगडाच्या सहाय्याने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली. डी.डी. जगताप (रा. भिकोबानगर - पणदरे) असे गंभीर जखमी झालेल्या कार्यकर्त्याचे नाव असून, त्यांच्या डोक्याला खोल जखमा झाल्या आहेत. वैद्यकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जगताप यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

