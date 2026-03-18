Malegaon Crime : राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यावर भररस्त्यात हल्ला; मारेकरी सीसीटीव्हीत कैद, आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरु

माळेगाव - माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर चार ते पाच अज्ञात युवकांनी लाकडी दांडक्याने व दगडाच्या सहाय्याने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली. डी.डी. जगताप (रा. भिकोबानगर - पणदरे) असे गंभीर जखमी झालेल्या कार्यकर्त्याचे नाव असून, त्यांच्या डोक्याला खोल जखमा झाल्या आहेत. वैद्यकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जगताप यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..माळेगाव येथील राजहंस चौकाजवळ एका मॉलसमोर वरील घटना अचानक घडली. भरदिवसा झालेल्या या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असले तरी संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..दरम्यान, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन लोखंडे आणि पोलीस अधिकारी देविदास साळवी यांच्या पथकांनी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे..'मारहाण करण्याअगोदर संबंधित हल्लेखोर जखमी जगताप यांच्या दोन दिवस मागावर असल्याची माहिती मिळत आहे. मारहाणीमागचे कारण काहीही असो, परंतु अशा प्रकारे दहशत निर्माण करून हल्ला करणे गंभीर गुन्हा आहे. कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्यांना किंमत मोजावीच लागेल,' असा इशारा पोलीस अधिकारी राठोड यांनी दिला. लवकरच आरोपींना ताब्यात घेतले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.