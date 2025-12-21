Malegaon Municipal Election:'माळेगावात राष्ट्रवादी-जनमत आघाडीला १२ जागा'; ५ जागांवर अपक्ष विजय, सुयोग सातपुते नगराध्यक्षपदी..

-कल्याण पाचंगणेमाळेगाव: माळेगाव बुद्रूक(ता.बारामती) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणूकीच्या निमित्ताने झालेल्या मतमोजणी प्रक्रियेत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व जनमत विकास आघाडीने नगराध्यक्षपदासह १२ जागांवर यश संपादन केल्याचे स्पष्ट झाले. राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सुयोग शामराव सातपुते यांनी १० हजार ९७८ मते घेत विजय मिळविला. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काॅग्रेस शरद पवार पक्षाचे परस्कृत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार रुपेश सायबू भोसले यांना १८२० इतकी मर्य़ादित मते मिळाली. नगरसेवकपदाच्या १७ प्रभागांपैकी ५ जागांवर अपक्ष उमेदवारांनी विजय खेचून आणला. राष्ट्रवादीचे नाराज कार्यकर्ते दीपक तावरे यांनी सदर अपक्षांचे नेतृत्व केले होते..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.माळेगाव नगरपंचायतीची स्थापना ३१ मार्च २०२१ रोजी नव्याने झाली होती. त्यानुसार आज पहिलीच पंचवार्षिक निवडणूक आज पार पडली. विशेषतः राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे पारंपारिक विरोधक रंजन तावरे यांच्या जनमत विकास आघाडीबरोबर युती केली व निवडणूक लढविली. या नेतेमंडळींच्या विरोधात राष्ट्रवादी काॅग्रेस शरद पवार पक्ष व अपक्ष उमेदवारांनी दंड थोपटले होते. त्यामुळे या नगरपंचायतीमध्ये पहिला नगराध्यक्षपदाचा मान कोणत्या पक्षाला मिळतो, १७ प्रभागामध्ये कोणाचे किती नगरसेवक निवडून येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले होते..पक्षीय बालाबल तुलनात्मक निकाल पुढील प्रमाणे ःराष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुयोग सातपुते यांच्यासह ९ उमेदवार घडाळ्याच्या चिन्हावर निवडून आले. नगराध्यक्षपद एससी कॅटॅग्रीसाठी आरक्षित होते. नगराध्यक्ष पदाचे विजयी उमेदवार सुयोग सातपुते ( मिळालेली मते १०९७८), सोनाली संपत रासकर ( प्रभाग ५ ,मते ५५६ ), वृष्पाली राहुल तावरे (प्रभाग ८, मते ३२४ ), भाग्यश्री महेश कदम (प्रभाग १०, मते ३८८), शशिकांत मल्हारराव तावरे (प्रभाग १२,मते १९९ ), धैर्यशिल मुरलीधर तावरे (प्रभाग १३, मते ३५६), जयदीप दिलीपराव तावरे (प्रभाग १५, मते ६१३), प्रांजली सचिन येळे (प्रभाग १६, मते ४२७), साधना स्वरुप वाघमोडे (प्रभाग १७, मते ७४५) या विजयी उमेदवारांनी राष्ट्रवादीच्या घड्याळ यशस्वीरित्या चालविले..जनमत विकास आघाडीला ५ पैकी तिन नगरसेवक जागांवर विजय मिळविता आला. त्यामध्ये गौरव तुषार भुंजे (प्रभाग २, मते ४१४ ), चैत्राली निशिगंध तावरे (प्रभाग ४, मते ४६२ ), जयदीप विलास तावरे (प्रभाग ११,मते ७३७) या विजयी उमेदवारांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टी -भाजप पुरस्कृत प्रमोद अशोक तावरे ( प्रभाग १४, मते ३९२) यांचाही विजयी उमेदवारांमध्ये समावेश आहे..माळेगावात ५ अपक्षांचा बोलबाला...माळेगावात राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टी व जनमत विकास आघाडी यांच्या मधील झालेली युती माळेगावकरांनी काही प्रभागात नाकारल्याचे दिसून आले. सहाजिकच त्यामुळे निवडून येणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांची संख्या ५ पर्य़ंत पोचली. या अपक्षांचे नेतृत्व राष्ट्रवादीचे नाराज गटनेते दिपक तावरे यांनी केले होते. विजयी अपक्ष उमेदवार पुढील प्रमाणे ः दिपाली अनिकेत बोबडे (प्रभाग १- मिळालेली मते ४०३), रेश्मा शकिल सय्यद ( प्रभाग ३, मते ४७१), वैभव धमेंद्र खंडाळे ( प्रभाग ६,मते ४०५ ), प्रियंका रामचंद्र खरात ( प्रभाग ७, मते २७०), जयश्री बाळासाहेब तावरे (प्रभाग ९, चिठ्ठीमधून विजयी)..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मुख्य पराभूत उमेदवार....राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाचे पराभूत उमेदवार पुढील प्रमाणे ः संगिता सतिश जाधव (प्रभाग ३, मिळालेली मते ४३०), शितल राजाभाऊ खरात (प्रभाग ७, मते ११५), अॅड.गायत्री राहुल तावरे (प्रभाग ९, चिठ्ठीमध्ये पराभूत). जनमत विकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार - जयपाल भालचंद्र भोसले (प्रभाग ६, मते २३३), प्रतिभा अशोक सस्ते (प्रभाग १, मते १५०)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.