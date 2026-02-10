Pune News : महापालिकेच्या विरोधी पक्ष नेते पदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ऍड. निलेश निकम यांची निवड

पुणे - महापालिकेच्या विरोधी पक्ष नेते पदाची माळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे ऍड. निलेश निकम यांच्या गळ्यात पडली आहे. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी सोमवारी ऍड. निलेश निकम यांना विरोधी पक्ष नेते पदी निवड झाल्याचे पत्र दिले..महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने सर्वाधिक ११९ जागा जिंकत महापौर पदावर दावा ठोकला होता. त्यानंतर, सोमवारी महापौर व उपमहापौर पदाची निवड झाली. त्यामध्ये भाजपच्या मंजूषा नागपुरे यांची महापौरपदी, तर भाजप - रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौर पदी बिनविरोध निवड झाली..दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने भाजपनंतर दुसऱ्या क्रमांकाच्या २७ जागांवर पक्षाचे नगरसेवक निवडून आणले होते. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेते पदासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष दावेदार होता. पवार यांनीच ऍड.निलेश निकम यांना पक्षाचे गटनेतेपदी निवड केली होती..दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी ऍड. निकम यांना विरोधी पक्ष नेते पदी निवड झाल्याचे पत्र दिले. याबरोबरच कॉंग्रेस पक्षाचे चंदूशेठ कदम, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सोपान ऊर्फ काका चव्हाण व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नितीन गावडे यांना गटनेते पदाचे पत्र यावेळी देण्यात आले..ऍड. निकम हे आत्तापर्यंत पाचवेळा महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत.यापूर्वी त्यांनी सभागृह नेता, स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. त्यावेळी सुरू केलेली शहरी गरीब योजना आजही सुरू आहे..'महापालिकेमध्ये विधायक व शहर विकासाच्या कामांना आम्ही पाठिंबा देऊ. मात्र पुणेकरांच्या पैशांचा अपव्यय होत असेल आणि पुणेकरांच्या हिताचे काम होत नसेल, अशा कामांना आमचा ठाम विरोध असेल.'- ऍड.निलेश निकम, विरोधी पक्ष नेता, महापालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.