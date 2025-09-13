पुणे

Hadapsar News : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनसंवाद कार्यक्रमात पहिल्याच दिवशी सुमारे चार हजार तक्रारींचा पाऊस

गेली तीन साडेतीन वर्षापासून जिल्हा व शहरात असलेल्या प्रशासक राजमुळे सामान्य नागरिकांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.
हडपसर - गेली तीन साडेतीन वर्षापासून जिल्हा व शहरात असलेल्या प्रशासक राजमुळे सामान्य नागरिकांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. या व आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्वत: मैदानात उतरले आहेत.

