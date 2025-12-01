Indian Navy : तंत्रज्ञानामुळे युद्धनीतीत वेगाने बदल, ॲडमिरल त्रिपाठी; एनडीएच्या तुकडीचा दीक्षान्त संचलन सोहळा उत्साहात

पुणे : ‘‘आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे आहे. परिणामी युद्धनीतीमध्ये वेगाने बदल होत आहेत. अशा या बदलत्या आणि आव्हानात्मक जगात तुम्ही आज पदार्पण करत आहात. या परिस्थितीला समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी आत्मविश्वास, धैर्य आणि कठोर शिस्त हे तीन सद्गुणच तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेतील,’’ असे प्रतिपादन नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी केले..राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) १४९ व्या तुकडीचा दीक्षांत संचलन सोहळा रविवारी सकाळी प्रबोधिनीच्या खेत्रपाल मैदानावर दिमाखात पार पडला, त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ॲडमिरल त्रिपाठी बोलत होते. याप्रसंगी प्रबोधिनीचे कमांडंट व्हाइस ॲडमिरल अनिल जग्गी यांच्यासह लष्करातील अधिकारी, छात्रांचे पालक, माजी सैनिक आणि नागरिक उपस्थित होते..ॲडमिरल त्रिपाठी यांनी यावेळी भविष्यातील युद्धाचे स्वरूप विशद केले. ते म्हणाले, ‘‘तीन वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणाचा आज समारोप होत आहे. तुम्ही केवळ सैन्यात अधिकारी म्हणून जात नाही, तर वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेचा भाग होत आहात. महिला छात्रांच्या दुसऱ्या तुकडीचा दीक्षांत सोहळा पार पडला, ही बाब संरक्षण क्षेत्रातील महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे आणि सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहे. ज्या पालकांनी आपल्या काळजाचा तुकडा देशसेवेसाठी संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये पाठवला, त्यांचे धैर्य आणि त्याग कौतुकास्पद आहे.’’.Pune Crime : उत्तमनगर, शिवणेतील दोन सराफा दुकानांमध्ये दरोड्याचा प्रयत्न; दोन सराफ व्यावसायिक जखमी!.देशसेवेसाठी ३२९ छात्र सज्ज१४९ व्या तुकडीच्या संचलनातून ३२९ छात्र भारतीय लष्करात दाखल होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. यावेळी प्रशिक्षणादरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या छात्रांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीसाठी दीपक कांडपाल याला राष्ट्रपती सुवर्णपदक, सिद्धार्थ सिंग याला राष्ट्रपती रौप्यपदक आणि सिद्धी जैन हिला राष्ट्रपती ब्राँझपदक प्रदान करण्यात आले. ‘गोल्फ’ स्कॉर्डनला ‘चीफ ऑफ स्टाफ बॅनर’ प्रदान करण्यात आला..महिला छात्रांची दुसरी तुकडीप्रबोधिनीच्या महिला छात्रांची दुसरी तुकडी, हे यंदाच्या दीक्षांत सोहळ्याचे खास वैशिष्ट्य ठरले. यंदा १५ महिला छात्रांचा दीक्षांत संचलनात सहभाग होता. या १४९ व्या तुकडीमध्ये १८ मित्रदेशांच्या छात्रांचा देखील समावेश होता. भूतान, ताजिकिस्तान, अफगाणिस्तान यांसारख्या मित्र राष्ट्रांच्या छात्रांनी भारतीय छात्रांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रशिक्षण पूर्ण केले. यामुळे भारताचे मित्र देशांशी असलेले सामरिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ होत असल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.