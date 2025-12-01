पुणे

Indian Navy : तंत्रज्ञानामुळे युद्धनीतीत वेगाने बदल, ॲडमिरल त्रिपाठी; एनडीएच्या तुकडीचा दीक्षान्त संचलन सोहळा उत्साहात

NDA 149th Passing Out Parade Pune : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (NDA) १४९ व्या तुकडीचा दीक्षांत संचलन सोहळा पुण्यात पार पडला, यावेळी नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी बदलत्या युद्धनीतीला सामोरे जाण्यासाठी आत्मविश्वास, धैर्य आणि कठोर शिस्तीचे महत्त्व स्पष्ट केले.
NDA 149th Passing Out Parade Pune

NDA 149th Passing Out Parade Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे आहे. परिणामी युद्धनीतीमध्ये वेगाने बदल होत आहेत. अशा या बदलत्या आणि आव्हानात्मक जगात तुम्ही आज पदार्पण करत आहात. या परिस्थितीला समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी आत्मविश्वास, धैर्य आणि कठोर शिस्त हे तीन सद्‍गुणच तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेतील,’’ असे प्रतिपादन नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांनी केले.

Loading content, please wait...
pune
NDA
Military
Indian Navy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com