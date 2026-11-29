प्रज्वल रामटेकेपुणे, ता. २९ : पहाटेच्या गुलाबी थंडीत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात, ऐतिहासिक खेत्रपाल मैदानावर ‘हम एनडीए के कॅडेट हैं’ या सुरांनी चैतन्य संचारले. शिस्तबद्ध पावले टाकत राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) १५१ व्या तुकडीने दीक्षान्त संचलनात सहभाग घेतला. ‘सारे जहाँ से अच्छा’ आणि ‘कदम कदम बढायें जा’च्या तालावर संचलन करत छात्रांनी ‘अंतिम पग’ची पायरी पार केली आणि तीन वर्षांचे खडतर लष्करी प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. उपस्थितांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटात, लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मानवंदना देत देशसेवेच्या नव्या प्रवासाला निघालेल्या या युवा छात्रांनी रविवारी (ता.२९) एकच जल्लोष केला. निमित्त होते ते ‘एनडीए’च्या १५१ व्या तुकडीच्या दीक्षान्त संचलनाचे..‘एनडीए’त तीन वर्षांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या छात्रांचा दीक्षांत समारंभ उत्साहात झाला. यावेळी संचलन सोहळ्या हवाई दलाच्या विमानांनी दिलेली विशेष सलामी आकर्षण ठरले. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. त्यांनी संचलनाचे निरीक्षण करून छात्रांकडून मानवंदना स्वीकारली आणि त्यांना मार्गदर्शन केले. या संचलनात एकूण एक हजार २५० छात्र सहभागी झाले होते. त्यापैकी ३६४ छात्र अधिकारी पदवीधर झाले. अकादमी कॅडेट कॅप्टन सार्थकराज पाटीलने परेडचे नेतृत्व केले..या वेळी दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल राजेश पुष्कर, ‘एनडीए’चे प्रमुख व्हाइस ॲडमिरल अनिल जग्गी, उपप्रमुख रेअर ॲडमिरल बी. एस. बेन्स यांच्यासह वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, छात्र आणि त्यांचे पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या सोहळ्यात अंकित कुमार सिंग याला राष्ट्रपती सुवर्णपदकाने सन्मानित करण्यात आले. सार्थकराज पाटील याला रौप्य, तर ऋषी बलहारा याला कांस्यपदक देऊन गौरविण्यात आले. ‘चार्ली’ स्क्वाडर्नला मानाचा ‘द चीफ ऑफ स्टाफ बॅनर’ प्रदान करण्यात आला..छात्रांना मार्गदर्शन करताना राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘‘जगातील सत्तासमीकरणे, भू-राजकीय परिस्थिती आणि युद्धतंत्र वेगाने बदलत आहे. आधुनिक युद्ध केवळ जमीन, समुद्र आणि आकाशापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सायबर, अवकाश आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या (एआय) नव्या क्षेत्रांमध्येही युद्ध लढले जात आहे. त्यामुळे बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी लष्करी प्रशिक्षणातही सातत्याने बदल होणे आवश्यक आहे. आजचा दिवस तुमच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या दिवसांपैकी एक आहे. येथून तुमच्या आयुष्याच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात होत आहे. कठोर प्रशिक्षण, मेहनत आणि भारतीय सशस्त्र दलात सहभागी होण्याचा तुमचा दृढनिश्चय यातून दिसून येतो. तुम्ही आता प्रतिष्ठित भारतीय सशस्त्र दलाच्या परिवाराचा भाग झाला आहात. तुम्हाला मिळालेल्या गणवेशामागे असंख्य क्रांतिकारक आणि सैनिकांचे बलिदान आहे. त्यामुळे आपण कोणासाठी काम करतो आणि आपल्या कामाचा उद्देश काय आहे, याचे भान कायम ठेवले पाहिजे.’’.राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले, ‘‘पुढील दीड ते दोन दशकांत भारताच्या लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण कमी होईल. त्यापूर्वीच देशाने आपली क्षमता विकसित केल्यास लोकसंख्येतील बदलांचा प्रगतीवर परिणाम होणार नाही. त्यासाठी बौद्धिक क्षमता आणि मनुष्यबळाचा योग्य समन्वय साधणे आवश्यक आहे. या परिवर्तनात तरुण लष्करी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल.’’ ‘‘भारतीय छात्रांसोबत प्रशिक्षण घेताना परदेशी छात्रांनी आपली संस्कृती, परंपरा आणि परस्पर आदराची भावना जपली आहे. या प्रशिक्षणातून निर्माण झालेले मैत्रीबंध आयुष्यभर टिकवावेत. ‘एनडीए’चा वारसा आणि परस्पर सौहार्दाची भावना आपल्या देशात परतल्यानंतरही पुढे न्यावी,’’ असे आवाहनही राजनाथ सिंह यांनी या वेळी केले..सुखोई-३० आणि चेतकची सलामी...दीक्षान्त संचलनादरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या विमानांनी दिलेली सलामी उपस्थितांसाठी विशेष आकर्षण ठरली. संचलन सुरू असताना तीन चेतक हेलिकॉप्टरनी आकाशातून भरारी घेत मानवंदना दिली. त्यानंतर छात्रांनी ‘अंतिम पग’कडे वाटचाल करताच तीन सुखोई-३० लढाऊ विमानांनी वेगाने झेपावत अभिवादन करून उपस्थितांची मने जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.