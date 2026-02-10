Kothrud Traffic: पादचारी पुलाचे काम पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा; एनडीए चौकातील ६० टक्के पूर्ण, मार्चअखेर पूल खुला होणे अपेक्षित

कोथरूड : एनडीए (चांदणी) चौकातील पादचारी पुलाचे काम आता ६० टक्के पूर्ण झाले असून, मार्चअखेर हा पूल नागरिकांसाठी खुला होणे अपेक्षित आहे. मेट्रोच्या प्रस्तावामुळे रखडलेले हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) आता युद्धपातळीवर सुरू केले आहे..चांदणी चौकात मुंबईच्या दिशेला जाणाऱ्या प्रवासी बसचा थांबा आहे. मुळशीकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचीही येथे मोठी गर्दी असते. महामार्गाचे रुंदीकरण आणि सेवा रस्त्यांमुळे या ठिकाणच्या रस्त्याची रुंदी वाढली असून एनडीए चौकात वाहनांचा वेगही अधिक असतो. अशातच येथे पादचारी मार्ग उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागतो. यापूर्वी येथे रस्ता ओलांडताना झालेल्या अपघातात पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या पुलाची मागणी सातत्याने होत होती..प्राधिकरणातर्फे सुमारे १२५ मीटर लांबीचा आणि ६.६ मीटर रुंदीचा पूल बांधण्यात येत आहे. मुंबईच्या दिशेने असलेल्या बसथांब्यापासून वीवा हॉटेलपर्यंतच्या अर्ध्या भागाचे काम पूर्ण झाले असून हॉटेलच्या बाजूला खांब उभारण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र मेट्रो प्रशासनाने स्काय वॉकचा प्रस्ताव दिल्याने तांत्रिक कारणास्तव हे काम लांबले होते. येथील दोन्ही पूल एकमेकांना जोडण्याचा मेट्रोचा प्रस्ताव होता..अखेर मेट्रोच्या कामाला होणारा उशीर पाहून प्राधिकरणाने स्वतंत्रपणे काम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. कोथरूडमधील रहिवासी सुनंदा कोकरे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने एनडीए चौकात आठ रॅम्पसह मुख्य रस्ता बांधल्याने कोंडीचा बहुमजली उड्डाण पुलाचा आराखडा करतानाच, यामध्ये पादचारी पुलाचा समावेश का झाला नाही. आता या पादचारी पुलाचे काम पूर्ण करण्यास विलंब करणे म्हणजे पादचाऱ्यांच्या जीवीताबाबत चिंता नसल्यासारखे आहे. - सुभाष आमले, रहिवासी, मोकाटेनगर.Mumbai - Goa Highway : कोकणाच्या विकासाचा कणा अजूनही खड्ड्यातच; मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचा अंत न दिसणारा प्रवास.प्रश्न मिटला. मात्र, पादचारी पूल नसल्याने नागरिकांची होणारी गैरसोय पाहता, येथे पादचारी पूल प्राधान्याने करणे गरजेचे होते. आता हा पूल लवकरात लवकर खुला व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.चांदणी चौकातील पादचारी पुलाचे काम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पूर्ण होईल. वाहतूक विभागाकडून परवानगी मिळाली की, उर्वरित भागावर गर्डर टाकण्याचे काम करण्यात येईल. फेब्रुवारीअखेर पूल बांधून तयार होईल.- अमोल भुरे, प्रकल्प अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.