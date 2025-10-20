पुणे

Pune News : कोंढव्यात पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपी अझीम सालेमचा मृत्यू

NDPS Accused 'Azim Bhai' Dies in Police Custody in Pune : एनडीपीएस कायद्यातील फरार आरोपी अझीम अबू सालेम ऊर्फ 'अझीम भाऊ' याचा मीरा-भाईंदर पोलिसांच्या ताब्यात असताना पुण्यात (कोंढवा येथून ताब्यात घेतल्यानंतर) ससून रुग्णालयात उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला.
Fugitive Drug Accused 'Azim Bhai' Dies Suddenly in Police Custody; Investigation Underway.

Fugitive Drug Accused 'Azim Bhai' Dies Suddenly in Police Custody; Investigation Underway

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अमली पदार्थ विरोधी (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यातील आरोपी अझीम अबू सालेम ऊर्फ ‘अझीम भाऊ’ (वय ५०, रा. उरण) याचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मृत्यू झाला. मीरा-भाईंदर पोलिस आयुक्तालयाच्या पथकाने कोंढव्यातून त्याला ताब्यात घेतले होते. ससून रुग्णालयात उपचारापूर्वीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले.

