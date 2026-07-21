NDRF Land Allocation: मावळातील सुदुंबरे येथे एनडीआरएफला ३ हेक्टर सरकारी जमीन विनामूल्य; मंत्रिमंडळाचा निर्णय कायमस्वरूपी तळाला बळ

तळेगाव स्टेशन : राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल-एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील सुदुंबरे येथील ३ हेक्टर सरकारी जमीन विनामूल्य देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.२१) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे..एनडीआरएफ बटालियन ५चा तळ मावळ तालुक्यातील सुदुंबरे शिवारात कार्यालये आणि कर्मचारी निवासस्थानांसह सध्या कार्यरत आहे.एनडीआरएफच्या मुख्यालयासाठी आवश्यक एकूण ७० एकर जमिनीपैकी ६२.५० एकर जमिन उपलब्ध असलयाने वाढीव पायभूत सुविधांकामी आणखी साडेसात एकर जमिनीची आवश्यकता होती.वर्षभरापूर्वी इथे केंद्रीय विद्यालय झाल्याने प्रस्तावित पायाभूत सुविधांसाठी कमी पडणारी साडेसात एकर जमीन मिळण्याबाबत एनडीआरएफ संस्थेने राज्य सरकारला विनंती केली होती..सुदुंबरे येथील गायरानातील ३ हेक्टर जमीन एनडीआरएफला बाजारभावाने देण्यास सरकारकडून यापूर्वी मान्यता देण्यात आली होती.त्यावर एनडीआरएफने जनहित तथा राष्ट्रीय महत्त्व या कारणास्तव संस्थेस ही जमीन विनामूल्य मिळावी अशी मागणी राज्य सरकाकडे केली होती. त्यानुषंगाने राज्य सरकारने अखेर सुदुंबरे हद्दीतील ३ हेक्टर सरकारी जमीन एनडीआरएफ संस्थेला विनामूल्य देण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. .अस्तित्वातील एनडीआरएफ केंद्राच्या पश्चिमेस असलेल्या या ३ हेक्तर भूखंडाच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया राज्याच्या महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून पूर्ण झाल्यानंतर एनडीआरएफकडून इथे लवकरच वाढीव पायाभूत सुविधा उभारणीस सुरवात होण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारच्या या निर्णयाद्वारे देऊ केलेल्या जमिनीवर एनडीआरएफच्या कायमस्वरूपी तळाला पूर्णत्व प्राप्त होणार आहे.या ठिकाणी विविध स्वरूपाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणांसह आपत्तींवर मात करण्यासाठीची कृतीदले तैनात राहणार आहेत..त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम होऊन आपत्कालीन परिस्थितीत जलद आणि प्रभावी प्रतिसाद देणे शक्य होणार असल्याची माहिती एनडीआरएफ बटालियन-५ चे कमांडंट संतोष बहादूर सिंग आणि सहायक कमांडंट निखिल मुधोळकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.