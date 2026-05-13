आत्महत्या विद्यार्थ्याची

पुणे

‘नीट’ च्या तणावातून
विद्यार्थ्याची आत्महत्या
मडगाव (गोवा), ता. १३ : ‘नीट’ परीक्षा रद्द झाल्याने पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल, या तणावातून १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने मंगळवारी रात्री गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना कुडतरी येथे घडली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्याने यापुढे स्पर्धात्मक परीक्षांना सामोरे जायचे नसल्याचे नमूद केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
संबंधित विद्यार्थी मूळचा बंगळूर येथील असून मडगावातील एका उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिक्षण घेत होता. बारावी झाल्यानंतर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ परीक्षा दिली होती. या परीक्षेसाठी त्याने तयारी केली होती. मात्र, प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने तो मानसिक तणावाखाली गेला होता. त्यातूनच त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे, अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मृत विद्यार्थी मूळचा बंगळूरचा असून, त्याचे वडील रेल्वेत गार्ड म्हणून कार्यरत आहेत.

