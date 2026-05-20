पुणे

नीटप्रकरणातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परतीची मागणी

वाघोली, ता. २० : नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात अटक असलेल्या संस्थाचालकांच्या संस्थेकडून विद्यार्थ्यांनी भरलेले शुल्क परत करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्याकडे करण्यात आली.
शिवसेना विधानसभा प्रमुख हेमंत बत्ते, राजाभाऊ भिलारे, प्रकाश ढमडेरे, प्रशांत मते, भरत कांबळे, राहुल खैरे यांनी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे अनेक हुशार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून, काही विद्यार्थ्यांनी नैराश्यातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची बँक खाती गोठवून पालकांना शुल्क परत द्यावे. अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने संबंधित अधिकारी व संस्था चालकांच्या घरासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. ज्यांचे पाल्य त्या संस्थेत शिकत होते. त्या पालकांनी शुल्कची पावती जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

