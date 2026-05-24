मनिषा हवालदारने शाळेतूनच काढल्या भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नांच्या प्रिंट आउट; NEET-UG २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात नवा खुलासा!

पुणे: देशभरात खळबळ माजवणाऱ्या NEET-UG २०२६ परीक्षेच्या भौतिकशास्त्र विषयाच्या पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यातील एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेच्या भूमिकेचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. शेठ हिरालाल सराफ प्रशाला, बुधवार पेठ येथील मुख्याध्यापिका मनिषा संजय हवालदार (५८) यांनी शाळेतील प्रिंटरवरूनच अतिगोपनीय प्रश्नपत्रिकेचे प्रिंट आउट काढल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) ने शुक्रवारी त्यांना अटक केली..मनिषा हवालदार या राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) द्वारे भौतिकशास्त्र विषयाच्या तज्ज्ञ म्हणून नियुक्त होत्या. या पदाचा गैरफायदा घेत त्यांनी परीक्षेच्या गोपनीय प्रश्नांचा थेट ॲक्सेस मिळवला आणि ते मनिषा मांढरे या दुसऱ्या आरोपीला दिल्याचे CBI च्या तपासात उघड झाले. हवालदार यांनी मनिषा मांढरे यांच्या विनंतीनुसार शाळेतील कॉम्प्युटर आणि प्रिंटरचा वापर करून प्रश्नपत्रिकेचे प्रिंट आउट काढले. मुख्याध्यापिका असल्याने शाळेत त्यांना स्वतंत्र केबिन आणि कॉम्प्युटर सुविधा उपलब्ध होती, ज्याचा त्यांनी पेपर लीकसाठी वापर केला..शाळेतील विश्वासघातबुधवार पेठेतील ही शाळा विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये विश्वासार्ह मानली जाते. मनिषा हवालदार यांनी १९९२ मध्ये सहाय्यक शिक्षिका म्हणून करिअर सुरू केले. त्यांना एम.एससी. बी.एड. पदवी आहे आणि त्या भौतिकशास्त्र विषय शिकवत होत्या. जून २०२६ मध्ये त्या रिटायर होणार होत्या. शाळेचे सचिव सतीश गवळी यांनी सांगितले की, संस्थेला याबाबत कोणतीही कल्पना नव्हती. CBI च्या चौकशीनंतर संस्थेने तात्काळ हवालदार यांना निलंबित केले आणि चौकशी समिती नेमली..CBI ने यापूर्वी मनिषा मांढरे, जीवशास्त्र प्राध्यापिका, पी.व्ही. कुलकर्णी आणि इतरांना अटक केली आहे. हवालदार यांनी मांढरे यांना प्रश्न शेअर केल्याचे आणि ते परीक्षेशी तंतोतंत जुळल्याचे तपासात समोर आले. या प्रकरणात आतापर्यंत ११ हून अधिक आरोपींना अटक झाली आहे आणि तपास विस्तारित होत आहे..पालक आणि शिक्षण क्षेत्रात खळबळया घटनेने पुणे शहरातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. पालकांनी NTA आणि CBI वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, एवढ्या महत्त्वाच्या परीक्षेत तज्ज्ञ नियुक्ती कशी होते आणि सुरक्षा कशा प्रकारे भंग होते? सदाशिव पेठेतील हवालदार यांच्या निवासस्थानी CBI ने छापे टाकले आणि पुरावे जप्त केले.