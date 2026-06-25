Pune Health: पुण्यात खळबळ! खेड-शिवापूर आरोग्य केंद्रातील औषध वितरणात निष्काळजीपणा उघड; आरोग्य केंद्रात चूक महागात

पुणे: खेड-शिवापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मुदतबाह्य औषधांचे वितरण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणाची दखल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी घेतली असून त्यांनी या औषध निर्माण अधिकाऱ्याची (फार्मासिस्ट) वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा सुनावली आहे. चौकशी समितीच्या अहवालात दोषी आढळून आल्याने ही कारवाई केली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.\rखेड-शिवापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांना औषधे वाटप करताना निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. संबंधित प्रकाराचा व्हिडिओही समोर आला होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने समिती नेमून चौकशी केली. .यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एका रुग्णाला मार्च २०२६ मध्ये मुदतबाह्य झालेल्या ‘ॲम्लोडीपिन ५ एमजी’ या रक्तदाब कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधाचे वितरण झाल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी औषध निर्माण अधिकारी वैशाली कराळे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. .या अहवालानंतर गजानन पाटील यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ मधील नियम ४ (२) अंतर्गत कराळे यांची ‘एक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणाम न करता रोखण्यात येत आहे’ अशी शिक्षा सुनावली आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, रुग्णांच्या आरोग्याशी संबंधित या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, शासकीय आरोग्य केंद्रांमधील औषधसाठा आणि वितरण व्यवस्थेची नियमित तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. प्रशासनाने संबंधित प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून कारवाई केल्याने या घटनेवर पडदा पडला असला, तरी भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.