Pune News : फांद्या तोडतानाचा निष्काळजीपणा तरुणाच्या जिवावर; गळा चिरून दुचाकीस्वार रक्तबंबाळ

पुणे - दुचाकीवरून दोघे मित्र जात असताना अचानक गळ्याला दोरी अडकून त्यांचा अपघात होतो. यात दुचाकीस्वाराला मोठी दुखापत होऊन त्याचा गळा चिरल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडतो. नेमके काय झाले? हेच कळत नाही अन् एकच खळबळ उडते. स्थानिक नागरिकांकडून दोघांना त्वरित जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखले केले जाते. .कर्वेनगर येथील मेघराज सोसायटीसमोर हा प्रकार घडला आहे. सोसायटी व त्यांच्या ठेकेदाराने झाडाच्या फांद्या तोडताना नियमांचे पालन न केल्याने हा निष्काळजीपणा तरुणाच्या जिवावर उठला आहे. रामेश्वर अवतीकर असे गंभीर झालेल्या तरुणाचे नाव असून यात त्याचा मित्र सुधीर लांडगे हाही जखमी झाला आहे.आज (ता. ११) दुपारी दोनच्या सुमारास भुजबळ बंगल्याच्या जवळ हा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात अज्ञात ठेकेदाराविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी सुधीर लांडगे (वय २३) यांनी फिर्याद दिली आहे, असे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक उल्हास कदम यांनी सांगितले..कर्वेनगरमधील मेघराज गृहनिर्माण सोसायटीने त्यांच्या आवारात वाढलेल्या झाडांच्या फांद्या तोडण्यासाठी वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून परवानगी घेतली होती. त्यानुसार आज दुपारी फांद्या तोडण्याचे काम सुरु होते. त्यासाठी महापालिकेला पूर्वकल्पना देऊन तेथे सहाय्यक उद्यान अधीक्षक किंवा मिस्त्री यांच्या उपस्थितीत आणि पोलिसांकडून रस्ता बंद करण्याची परवानगी घेऊन काम करणे आवश्यक होते. पण या दोन्ही नियमांचे पालन सोसायटी व ठेकेदाराने केले नाही..दुपारी दोनच्या सुमारास दुचाकीवरून रामेश्वर आणि सुधीर हे दोघे मेघराज सोसायटीसमोरील रस्त्यावरून जात होते. त्यावेळी त्यांना आडवी आलेली दोरी दिसली नाही. रामेश्वर यांच्या थेट गळ्याला ही दोरी अडकली अन् दुचाकी वेगात असल्याने दोरी गळ्याला घासून गळा कापला गेला. त्यामुळे दुचाकीवरून दोघेही खाली पडून जखमी झाले.रामेश्वरच्या गळ्यातून मोठा रक्तस्राव सुरु झाला. या दोघांनाही नागरिकांनी त्वरित खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर या तरुणाच्या गळ्यासह त्याच्या अन्ननलिकेलाही गंभीर जखम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्याची प्रकृती गंभीर आहे. महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे यांनी रुग्णालयात जाऊन या प्रकरणाची चौकशी करून माहिती घेतली..वृक्ष छाटणीबाबत निष्काळजीपणाशहरात दरवर्षी शेकडो झाडे उन्मळून पडतात. यात काही ठिकाणी नागरिकांचा जीव गेला आहे तर वाहनांचे मोठे नुकसान होत आहे. महापालिकेकडून सोसायट्यांना लवकर परवानगी मिळत नाही आणि मिळाली तर नियमांचे पालन केले जात नाही. महापालिका प्रशासनाकडूनही ही कामे गंभीरपणे केली जात नसल्याने खासगी ठेकेदारांना मोकळे रान मिळत आहे. कर्वेनगरमध्ये नियमांचे पालन झाले असते तर हा अपघात टाळता आला असता, असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले..मेघराज सोसायटीला आम्ही झाडाच्या फांद्या तोडण्यासाठी परवानगी दिली होती. पण त्यांनी नियमांनुसार पूर्वकल्पना देऊन हे काम सुरु करणे आवश्यक होते. तसेच रस्ता बंद करण्यासाठी पोलिसांकडून परवानगी घेतलेली नव्हती.- अस्मिता तांबे, सहाय्यक आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.