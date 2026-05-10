Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये धक्कादायक घटना; देवदर्शनासाठी निघालेल्या कुटुंबावर शेजारील महिलेचा हल्ला..

लोणी काळभोर: रिक्षाने देवदर्शनासाठी निघालेल्या एका कुटुंबावर शेजारी राहणाऱ्या महिलेने अचानक हल्ला केल्याची घटना कुंजीरवाडी (ता. हवेली) परिसरात गुरुवारी ७ मे रोजी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. याप्रकरणी लक्ष्मी संतोष बावणे (रा. रॉयल लॉन्स परिसर, कुंजीरवाडी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आशा पालवे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बावणे कुटुंब ७ मे रोजी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास तुळजापूर येथे देवदर्शनासाठी रिक्षाने निघाले होते. त्यावेळी घरासमोरील सार्वजनिक रस्त्यावर आशा पालवे या उभ्या होत्या. त्यांना बाजूला होण्यास सांगितल्याने हा वाद झाला आहे..आशा पालवे यांनी सुरुवातीला लक्ष्मी बावणे यांना अश्लील शिवीगाळ केली. त्यानंतर वाद वाढताच संतोष बावणे हे रिक्षातून खाली उतरले. त्यावेळी पालवे यांनी त्यांनाही शिवीगाळ करत त्यांच्या उजव्या हाताच्या करंगळीशेजारील बोटाला जोरात चावा घेतला. बावणे आणि त्यांच्या सुनेने आशा पालवे यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी जोरात हिसका देत स्वतःची सुटका करून घेतली आणि रस्त्यावर पडलेले दगड उचलून बावणे कुटुंबाच्या दिशेने फेकण्यास सुरुवात केली..यामध्ये लक्ष्मी बावणे यांच्या छातीच्या उजव्या बाजूस तसेच डाव्या हाताच्या कोपराला दुखापत झाली. तर संतोष बावणे यांच्या हाताला आणि गुडघ्याला दगड लागून जखम झाली. घटनेनंतर घाबरलेल्या बावणे कुटुंबीयांनी तातडीने लोणी काळभोर पोलीस ठाणे गाठले. पोलिसांनी त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठवले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .ससून रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाही आशा पालवे यांनी बावणे कुटुंबीयांना शिवीगाळ करत “सर्वांना जीवे मारून टाकेन,” अशी धमकी दिली आहे. याप्रकरणी लक्ष्मी बावणे यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार आशा पालवे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.