Nepal Protests : नेपाळमधील आंदोलनानंतर विमानसेवा सुरू, पर्यटकांचा मायदेशी परतीचा प्रवास

पुणे : समाज माध्यमांवर घातलेल्या बंदीमुळे नेपाळमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती आता काहीशी शांत होत आहे. त्यामुळे येथील विमानसेवा सुरू झाली आहे. आम्ही शुक्रवारी (ता. १२) परत मायदेशी येणार आहेत. त्यासाठीचे बुकिंग देखील झाले आहे, अशी माहिती नेपाळमध्ये अडकलेल्या काही पर्यटकांनी दिली..नेपाळ सरकारने २६ मोठी समाज माध्यमे बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे तेथील युवावर्गाने आंदोलन सुरू केले असून मंगळवारी (ता. ९) तेथील परिस्थिती चिघळली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातून गेलेले अनेक पर्यटक तेथे अडकले आहेत. त्यातील बहुतांश पर्यटक सुरक्षित आहेत. अनेक पर्यटकांनी शुक्रवारी मायदेशी परतण्यासाठी विमानाचे बुकिंग केले आहे. याबाबत नेपाळमधीलपोखरा येथे एका रिसॉर्टमध्ये अडकलेले पुण्यातील पर्यटक भूषण महाजन यांनी सांगितले की, आम्ही तीन सप्टेंबरला नेपाळमध्ये पोचलो. त्यानंतर पर्यटन करत आम्ही शेवटी पोखरा शहराबाहेर असलेल्या एका रिसॉर्टमध्ये थांबलो आहोत. मंगळवारी पर्यटनासाठी बाहेर पडलो असता आम्हाला आंदोलनकर्त्यांनी अडविले. त्यामुळे आम्ही पुन्हा आमच्या रिसॉर्टवर आलो आहोत. त्या व्यतिरिक्त आम्हाला काही वाईट अनुभव आला नाही. आम्ही भारतीय दूतावासाला फोन करत आमची माहिती दिली. त्यांनी देखील आमच्या सुरक्षेची काळजी घेतली..रस्त्याने गोरखपुरला जाण्याचा विचारमहाजन यांच्यासह अनेक पर्यंटक नेपाळमध्ये अडकले आहेत. परत येण्यासाठी विमानसेवा बंद झाल्याने त्यातील अनेकांनी रस्त्याने गोरखपुरला येण्याचा विचार केला होता. याबाबत भारतीय दुतावासमध्ये चर्चा देखील करण्यात आली. मात्र रस्त्याने गोरखपुरला येणे सुरक्षित नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी आहे तेथेच थांबून सर्व सुरळीत झाल्यानंतर विमानाने भारतात येण्याचे ठरवले आहे.काठमांडू, दिल्ली आणि त्यानंतर इच्छित स्थळी नेपाळमधून इतर देशांत जाण्यासाठी प्रामुख्याने काठमांडू विमानतळावरून विमानांचे उड्डाण होणार आहे. तेथून दिल्ली आणि त्यानंतर राज्यातील विविध ठिकाणी पर्यटक जाणार आहेत. त्यानुसार त्यांचे बुकिंग झाले आहे..नेपाळमधील आंदोलन चिघळल्यानंतर आम्ही आमच्या सदस्यांना आव्हान केले होते की, त्यांनी त्यांच्या पर्यटकांची योग्य सोय करावी. त्यानुसार सर्वांची सुरक्षित सोय करण्यात आली आहे. वैयक्तिकरित्या पर्यटनासाठी गेलेल्या पर्यटकांची संख्या देखील मोठी आहे. त्यातील कोणाची गैरसोय होत आहे किंवा त्यांना तेथे सुरक्षित वाटत नाही, असे काही प्रकार घडल्याचे अद्याप कोणी कळविलेले नाही. आम्ही देखील तेथील स्थानिक पर्यटन संस्थांशी संपर्कात असून पर्यटकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे.नीलेश भन्साळी, अध्यक्ष, ट्रॅव्हल एजन्सीज असोसिएशन ऑफ पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.