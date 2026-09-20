Pune Family Crime News : आईला बाहेर पाठवलं, ‘आधारकार्ड आणतो’ म्हणत घरी आला; मामाचा खून करून भाच्याची आत्महत्या

Pune Crime News : राजगुरुनगर परिसरातील माधवनगर (ता. खेड) येथे पॅरालिसिसने त्रस्त असलेल्या मामाचा २० वर्षीय भाच्याने कोयत्याने वार करून खून केल्यानंतर गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. १९) दुपारी घडली. संदीप वामन गडदे (वय ४३) यांचा खून झाला असून, प्रवीण कैलास कोहिनकर (वय २०, रा. माधवनगर) असे आत्महत्या केलेल्या भाच्याचे नाव आहे..खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संदीप गडदे हे अविवाहित होते. त्यांना पॅरालिसिसचा झटका आल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून ते उपचारासाठी आणि देखभालीसाठी बहिणीच्या घरी राहत होते. आजारपणामुळे ते रात्रीच्या वेळी मोठ्याने आरडाओरड करत असल्याने घरातील वातावरण तणावपूर्ण होते..शनिवारी प्रवीणने आईला कामानिमित्त वाकी येथे सोडले. त्यानंतर आधारकार्ड घरी विसरल्याचे सांगून तो माधवनगर येथील घरी परतला. घरात आल्यानंतर त्याने दरवाजा आतून बंद केला. त्यानंतर कोयत्याने संदीप यांच्या गळ्यावर आणि शरीरावर वार केले. या हल्ल्यात संदीप यांचा मृत्यू झाला..Pune Crime News : शिरूरमध्ये गोळीबाराचा थरार; हरी गंगावणे यांचा मृत्यू, CCTV फुटेज समोर.मामाचा खून केल्यानंतर प्रवीणने त्याच घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शेजाऱ्यांना संशय आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. खेड पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले.घटनास्थळी पोलिसांना प्रवीणने लिहिलेली चिठ्ठी आढळली. ‘मामाच्या त्रासाला कंटाळून मी हे टोकाचे पाऊल उचलत आहे,’ असा उल्लेख त्यात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलीस निरीक्षक सुभाष चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली या घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.