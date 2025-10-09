Maharashtra Education : मूल्यमापन धोरणातील बदलांवर शिक्षकांची नाराजी; शाळांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह

पुणे : राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीच्या शाळांसाठी राज्यातील सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीत नवीन बदल करण्याची सूचना शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना दिली आहे. नव्या बदलामुळे मूल्यमापनातील शाळांची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. मूल्यमापन पद्धतीतील नव्या बदलांबाबत शिक्षक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीच्या निकषांप्रमाणे शालेय प्रश्नपत्रिका आणि मूल्यमापन पद्धती असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेऊन प्रचलित सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीमध्ये आवश्यक बदल करून सुधारित मूल्यमापन धोरण राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषदेकडून लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सुधारित मूल्यमापन धोरणानुसार कार्यवाही करण्यास आणि त्यामध्ये निपुणता येण्यास शिक्षकांना थोडा अवधी लागू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षित शैक्षणिक प्रगतीसाठी मूल्यमापन निकषात बदल केले आहेत, असे शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले..या नव्या सूचनांनुसार, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील सर्व शाळांमध्ये प्रत्येक विषयाचे स्तरनिहाय आणि माध्यमनिहाय अंदाजे १० ते १५ असे शिक्षक शोधण्यात येतील. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांनी जिल्हास्तरावर सुद्धा अशाच प्रकारचे स्तरनिहाय, विषयनिहाय आणि माध्यमनिहाय शिक्षकांचे गट तयार करावेत. तालुकास्तरीय गटांना सहामाही परीक्षा आणि दोन्ही घटक चाचणी परीक्षांसाठी अध्ययन निष्पत्तीनिहाय प्रश्नपत्रिका तयार करण्यास सांगण्यात येतील. तालुक्यातील सर्व शाळांना या प्रश्नपत्रिका वापरण्याचे आदेश दिले आहेत..Pune Crime: पुण्यातील कोथरूड गुन्हेगारांचा अड्डा? पिस्तूल आणि हत्यार घेऊन सोसायटीत शिरले गुंड; व्हिडिओ व्हायरल. वार्षिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका या जिल्हास्तरीय गटाने तयार कराव्यात. तालुक्यांसाठी तालुकास्तरीय गट प्रश्नपत्रिका बनवू शकत नसल्यास, त्या तालुक्यासाठी जिल्हास्तरीय गटाने कामकाज करावे. एका तालुकास्तरीय गटाने बनवलेल्या प्रश्नपत्रिका दुसऱ्या तालुक्यामध्ये वापरण्यात याव्यात, जेणेकरून त्या गटातील शिक्षकांनी आपल्याच शाळेमध्ये त्या प्रश्नपत्रिकांमधील प्रश्नांचा उपयोग किंवा सराव घेण्याची शक्यता दूर होईल. स्वत:च्या प्रश्नपत्रिका वापरायच्या आहेत, अशा शाळांनी परीक्षेच्या किमान एक महिना आधी आपल्या प्रश्नपत्रिका संबंधित तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय गटाकडे तपासणी आणि मान्यतेसाठी सादर करून मान्यता घ्यावी. प्रश्नपत्रिका निर्मिती कौशल्याबाबत जिल्हास्तरीय तज्ञांसाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षण लवकरच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून घेण्यात येईल, असे शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे..मूल्यमापनाबाबत शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचना आश्चर्यकारक आहेत. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुरू झालेली सातत्य पूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी असून गेल्या पंधरा वर्षांपासून व्यवस्थित सुरू आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील सूचनेनुसार मूल्यमापन हा शाळा स्तरावरचा आणि विषय शिक्षकाचा अधिकार आहे. पण या परिपत्रकानुसार त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. स्वतःची कोणतीही नियंत्रण व्यवस्था नसताना हे सर्व शिक्षकांकडूनच करून घेण्याचाही उद्देश दिसतो आणि अधिकारात नसलेल्या गोष्टीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.