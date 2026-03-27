Narayangaon News : मोफत शस्त्रक्रियेमुळे शेतमजूर तरुण विवाहितेचे अंधकारमय जीवन झाले प्रकाशमय

नारायणगाव - कोरोना काळात डोळ्याचा मागील पडदा सरकल्याने बेबी राजकुमार गवळी (वय-27, सध्या राहणार 14 नंबर ता. जुन्नर, मूळ रा. सुलतानपूर, ता. लोणार, जि. बुलढाणा) या शेतमजूर विवाहित महिलेला पुर्ण अंधत्व आले होते. अतिशय गरीब परिस्थिती असलेल्या या महिलेच्या डाव्या डोळ्यावर नारायणगाव येथील पदमश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशनच्या नेत्र रुग्णालयात व्हीट्रेक्टॉमी या अद्यावत यंत्रणेचा वापर करून मोफत यशस्वी शास्त्रीय करण्यात आली..यामुळे बेबी गवळी यांचे अंधकारमय जीवन प्रकाशमय झाले आहे. अंधत्व दूर झाल्याने त्यांच्या डोळ्यात आनंद अश्रू आले असून मोफत शस्त्रक्रिया करणारे नेत्र रुग्णालयाचे संचालक डॉ. संदीप डोळे व डॉ. स्मिता डोळे यांच्या रूपाने आम्हाला देव भेटल्याची भावना बेबी गवळी यांनी दै. सकाळशी बोलताना व्यक्त केली आहे..बेबी यांचा उजवा डोळा जन्मजात निकामी आहे. त्यांना फक्त डाव्या डोळ्याची दृष्टी होती.वर्ष 2018 मध्ये बेबी यांचा विवाह बुलढाणा येथील शेतमजूर राजकुमार यांच्याशी झाला. विवाह नंतर हे दाम्पत्य रोजगाराच्या शोधात जुन्नर तालुक्यात आले. 14 नंबर येथे झोपडीत राहून शेतमजुरी करून ते उदरनिर्वाह करत होते. कोरोना काळात वर्ष 2020 मध्ये बेबी यांच्या डाव्या डोळ्याची दृष्टी गेली. यामुळे त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला..राजकुमार गवळी हे मोल मजुरी करून पत्नीचा सांभाळ करत होते. पुणे व नगर येथील खाजगी नेत्र रुग्णालयातील नेत्र तज्ञांकडून तपासणी करण्यात आली. मात्र आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शस्त्रक्रिया करणे टाळले. बेबी या अंधकारमय जीवन जगत होत्या. यामुळे बेबी यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले होते..दरम्यान पदमश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीने बेल्हे येथे आयोजित केलेल्या मोफत नेत्र तपासणी शिबिरात बेबी यांनी डोळ्याची तपासणी करून घेतली. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्या नारायणगाव येथील पदमश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशनच्या नेत्र रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी दाखल झाल्या. डॉ. डोळे यांनी गवळी दांपत्याला आधार दिला. सर्व तपासण्या मोफत केल्या..पुणे येथील नेत्रतज्ञ डॉ. जीवन काळे यांनी व्हीट्रेक्टॉमी या अद्यावत यंत्रणेचा वापर करून डाव्या डोळ्याच्या मागील पडद्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया केली. दृष्टी परत आल्याने गवळी दाम्पत्य आनंदीत झाले. सर्व काही सुरळीत असताना पुढील काही महिन्यातच बेबी यांची दृष्टी पुन्हा अंधुक झाली. पदमश्री डॉ. मनोहर डोळे नेत्र रुग्णालयात करण्यात आलेल्या तपासणीत बेबी यांच्या डाव्या डोळ्याला मोतीबिंदू झाल्याचे निष्पन्न झाले. नुकतीच मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यात आली..डॉ. संदीप डोळे (संचालक - पदमश्री डॉ. मनोहर डोळे मेडिकल फाउंडेशन) - मागील 44 वर्षापासून अंधत्व निवारणाचे काम सुरू आहे. सर्व सुविधा असलेले हे ग्रामीण भागातील अद्यावत रुग्णालय आहे. रुग्णालयात मोतीबिंदू मुळे अंधत्व आलेल्या दोन लाख तर डोळ्याचा मागील पडदा सरकलेल्या दोन हजार नेत्र रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. अंधत्व टाळण्यासाठी प्रामुख्याने रक्तदाब व मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी नियमित डोळ्याच्या मागील पडद्याची तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे.