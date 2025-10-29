Pune News : बालभारती पौडफाटा रस्त्यासाठी नवीन आराखड्याचा घाट

पुणे - वेताळ टेकडीवरून बालभारती पौडफाटा रस्ता करण्यासाठी पर्यावरण परवानगी मिळाल्यास महापालिका उन्नत मार्ग व जमिनीवरून असा मिश्र पद्धतीने रस्ता करू शकणार आहे. मात्र, या टेकडीवरून भुयारी मार्ग करता येऊ शकतो का याची चाचपणीही केली जाणार आहे..मात्र, या ठिकाणी भुयारी मार्ग करणे अशक्य आहे हे अभ्यासातून पुढे आल्यानंतर संमिश्र आराखडा मंजूर केलेला असतानाही पुन्हा नवीन आराखड्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या रस्त्यावरून महापालिका आणि पर्यावरण प्रेमी नागरिक यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे..महापालिकेने विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून वेताळ टेकडीवरून बालभारती ते पौड फाटा हा रस्ता विकास आराखड्यात प्रस्तावित केला आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी सल्लागार नेमून त्याच्याकडून प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी २०२२ मध्ये २५२ कोटी १३ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता.या रस्त्याच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी उच्च न्यायालयात तसेच त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये पर्यावरण परवानगी घ्या आणि त्यानंतरच इथे काम करू शकता असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता महापालिकेने सल्लागार नेमून पर्यावरण परवानगीसाठी अर्ज करणार असल्याचे स्पष्ट केले..तीन पर्यायांची केली होती चाचपणीबालभारती पौडफाटा रस्त्याची एकूण लांबी १.८ किलोमीटर असून, त्यापैकी ४०० मीटरचा उन्नत मार्ग आहे, रस्त्याची रुंदी ३० मीटर असणार आहे. हा रस्ता कसा असावा यासाठी सल्लागाराने तीन पर्याय दिले होते. त्यात जमिनीवर रस्ता बांधणे, तीन मीटर उंचीच्या खांबावरून जाणारा उन्नत मार्ग तयार करणे किंवा बोगदा करून रस्ता करणे याचा समावेश होता.यामधील उन्नत मार्गाचा पर्याय महापालिकेने निवडून त्याचा २५२ कोटी रुपयांचा डीपीआर महापालिकेने मंजूर केला होता. असे असताना आता पुन्हा एकदा बोगद्याचा पर्यायाची तपासणी महापालिका करणार आहे..पुन्हा सर्व प्रक्रिया अन वादमहापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बालभारती पौडफाटा रस्ता तयार करताना याठिकाणावरून बोगदा करण्याबाबत विचार करत आहोत असे सांगितले. तसेच या कामाचे नव्याने पूर्वगणनपत्रक तयार करावे लागेल असे सांगितले. जर टेकडीवरून भुयारी मार्ग केल्यास मोठ्या प्रमाणात टेकडी फोडावी लागले, पाण्याच्या झरे खंडीत होतील यासह अन्य धोके आहेत.तसेच त्याची परवानगी घेण्यासाठी पुन्हा सर्व प्रक्रिया करावी लागेल, त्यावर हरकती येऊन पुन्हा महापालिका व पर्यावरणप्रेमी नागरिक यांच्यात वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील संघर्ष टाळण्यासाठी महापालिकेने उन्नत मार्गाच्या कामासाठी पर्यावरण परवानगी मिळवून काम करणे योग्य ठरणार आहे..‘बालभारती पौडफाटा रस्त्यासाठी सध्या तरतूद उपलब्ध नाही. ती पुढच्या अर्थसंकल्पात केली जाईल. या टेकडीवरून भुयारी मार्ग करता येऊ शकतो का? याची आम्ही तपासणी करणार आहोत.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.‘महापालिकेने सर्व पर्यायांचा विचार करून उन्नत मार्गाचा आराखडा मंजूर केला आहे. या टेकडीवर भुयारी मार्ग शक्य नाही, तो केल्यास पुन्हा विरोधाला सामोरे जावे लागेल आणि परवानगी घेण्यासाठी पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडावे लागेल. त्यामुळे उन्नत मार्गासाठी पर्यावरण परवानगी घेऊन याठिकाणी काम करणे हेच हिताचे ठरेल.’- उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधीपक्षनेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.