Pune News : बालभारती पौडफाटा रस्त्यासाठी नवीन आराखड्याचा घाट

महापालिकेने विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून वेताळ टेकडीवरून बालभारती ते पौड फाटा हा रस्ता विकास आराखड्यात प्रस्तावित केला आहे.
पुणे - वेताळ टेकडीवरून बालभारती पौडफाटा रस्ता करण्यासाठी पर्यावरण परवानगी मिळाल्यास महापालिका उन्नत मार्ग व जमिनीवरून असा मिश्र पद्धतीने रस्ता करू शकणार आहे. मात्र, या टेकडीवरून भुयारी मार्ग करता येऊ शकतो का याची चाचपणीही केली जाणार आहे.

