Pune News : पश्चिम घाटात वाघपतंगाच्या नविन वंश अन् प्रजातीचा शोध; पुण्यातील शास्त्रज्ञांची महत्त्वपूर्ण कामगिरी

पुणे - जैवविविधतेचा खजिना मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम घाटात वाघपतंगाच्या (टायगर मॉथ) नव्या वंशासह नव्या प्रजातीचा शोध लागला आहे. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था (झेडएसआय) पुणे येथील शास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वाखालील एका आंतरराष्ट्रीय पथकाने केरळच्या इडुक्की जिल्ह्यात हा शोध लावला आहे. ‘अंतरम् इडुक्की’ असे या नव्या प्रजातीचे नामकरण करण्यात आले आहे. हा शोध पश्चिम घाटातील अद्याप नोंद न झालेल्या कीटकवैविध्याचा महत्त्वाचा दुवा ठरणार असून, अज्ञात उत्क्रांती शाखेवरही प्रकाश टाकणारा आहे, असे शास्त्रज्ञांनी सांगितले आहे..‘झेडएसआय’च्या पुणे येथील पश्चिम प्रादेशिक केंद्रातील वैज्ञानिक डॉ. अपर्णा कलावते, लंडनच्या नॅचरल हिस्ट्री म्युझियमचे माजी वरिष्ठ क्युरेटर डॉ. अल्बर्टो झिली, झेडएसआयच्या कोझिकोड केंद्राचे एम. डी. जाफर पालोट आणि केरळमधील स्वतंत्र पतंग अभ्यासक बाळकृष्ण वलप्पिल यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा शोध लागला आहे. या संशोधनाचे निष्कर्ष अमेरिकेतील ‘जर्नल ऑफ द लेपिडॉप्टेरिस्ट्स सोसायटी’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहेत..याविषयी डॉ. कलावते म्हणाल्या, ‘‘ही नवी प्रजाती केवळ केरळमधील इडुक्की जिल्ह्यातच आढळून आली आहे. पश्चिम घाटात इतरत्र अनेक व्यापक सर्वेक्षणे करूनही हा पतंग कुठेही आढळला नाही, यावरून तो अत्यंत दुर्मिळ असल्याचे स्पष्ट होते. या पतंगाच्या अळीची खाद्यवनस्पती आणि जीवनचक्राबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.इडुक्की हा भाग युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ आणि जैवविविधतेने नटलेला असला तरी, सध्या अनियंत्रित पर्यटन, अधिवासाचा ऱ्हास, हवामान बदल आणि वाढत्या भूस्खलनामुळे हा परिसर धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा दुर्मिळ प्रजाती नष्ट होण्यापूर्वीच त्यांचे दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करणे काळाची गरज बनली आहे.'.संरक्षणाचे आव्हानबहुतांश वेळा संवर्धनाचे प्रयत्न हे मोठे आणि आकर्षक वन्यजीव (उदा. वाघ, हत्ती) यांच्याभोवतीच फिरत असतात. मात्र, परिसंस्थेचा मूळ पाया असणारे कीटक आणि इतर अपृष्ठवंशीय प्राणी अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. पश्चिम घाटात अजूनही असे हजारो जीव दडलेले असू शकतात, ज्यांची नोंद होणे बाकी आहे, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..‘पतंग हे परिसंस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे परागीभवन करणारे जीव आहेत. विशेषतः रात्री फुलणाऱ्या वनस्पतींसाठी ते आवश्यक असतात. अनेक पक्षी, वटवाघुळे आणि इतर प्राण्यांसाठी ते मुख्य अन्नस्रोत आहेत. पर्यावरणातील बदलांचे संकेत देणारे ‘जैविक निर्देशक’ म्हणूनही त्यांना विशेष महत्त्व आहे. ‘अंतरम् इडुक्की’ चा शोध हे सिद्ध करतो की, भारतातील कीटकवैविध्याचा खूप मोठा भाग अद्याप संशोधनाच्या प्रतीक्षेत आहे.’- डॉ. अपर्णा कलावटे, वैज्ञानिक ई, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.