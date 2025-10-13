Vikas Karvande : आत्मविश्वास जिद्दीचा नवा इतिहास! ८४ वर्षाच्या मावळ्याकडून सिंहगडावर १७०६ वी वारी पूर्ण

खडकवासला - 'उत्तुंग इच्छाशक्तीपुढे आकाशही ठेंगणे!' याचा प्रत्यय सिंहगडावर आला, जेव्हा ८४ वर्षीय मावळा विकास करवंदे यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त पर्वत जिंकण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. तब्बल १७०६ वी सिंहगड वारी पूर्ण करून त्यांनी आत्मविश्वास आणि जिद्दीचा नवा इतिहास रचला. त्यांच्या या अदम्य ध्येयपूर्तीच्या क्षणी सिंहगडही कारवी, तेरडा आणि सोनकीच्या रानफुलांनी फुलून स्वागताला उभा होता..एव्हरेस्ट मोहिमेची तयारी करण्यासाठी सिंहगडावर सराव केला जातो, एवढे महत्त्व या गडाच्या चढाईला आहे. येथील प्रत्येक पाऊल दमछाक करणारे असते, परंतु आत्मविश्वास आणि जिद्दीचा झेंडा हातात असला की, पाय कधीच थांबत नाहीत, हे करवंदे यांनी पुन्हा सिद्ध केले.करवंदे यांचा वाढदिवस ८ ऑक्टोबर रोजी होता. वाढदिवसानिमित्त त्यांनी पायवाटेने सिंहगड सर करण्याची इच्छा सिंहगड परिवाराचे ॲड. प्रकाश केदारी यांच्याकडे व्यक्त केली होती. आशा केदारी, सुरेश भोर आणि संतोष इंदलकर यांनी त्यांना साथ दिली. पायवाटेने चढाईसाठी सुमारे तीन तास लागले..गडावर पोहोचल्यावर करवंदे यांनी सर्व व्यायामप्रेमींसोबत पेढे वाटून वाढदिवस साजरा केला.या चढाई दरम्यान वाटेत अनेक गिर्यारोहकांनी त्यांचे अभिनंदन केले, आशीर्वाद दिले आणि प्रवास अधिक प्रेरणादायी बनवला. पुणे दरवाज्यावर लिंबू सरबत, मटका दही आणि बुट्टा असा स्वागत सोहळा झाला. गड उतरण्याचा प्रवास अधिक संस्मरणीय ठरला.विकास करवंदे यांचा जन्म १९४१ साली झाला. वयाच्या ५३ व्या वर्षी, म्हणजे ५ मार्च १९९५ रोजी त्यांनी पहिली सिंहगड वारी सुरू केली. तेव्हापासून ते आठवड्यातून दोन वेळा (गुरुवार आणि रविवार) गड चढत आहेत..गेल्या तीन दशकांत त्यांनी तब्बल १७०६ वेळा सिंहगड सर केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी हिमालयातील पिंटारी ट्रेकदरम्यान त्यांना पक्षाघाताचा त्रास झाला होता. मात्र, त्यांचा आत्मविश्वास व जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी आजारावर मात केली आणि पुन्हा चढाई सुरू ठेवली.पूर्ण शहर गाढ झोपेत असताना करवंदे अजूनही दररोज पहाटे अडीच वाजता उठून चालायला जातात. रोज चतु:श्रृंगी मंदिरापर्यंत चालत जाऊन परत घरी येतात. वयामुळे आता त्यांना गडावर चढू दिले जात नाही, तरी ते आतकरवाडी पायथ्याशी येऊन पहिल्या पायरीला नमस्कार करतात आणि सहकाऱ्यांची वाट पाहतात..सिंहगडावरील व्यायामप्रेमींच्या ‘सिंहगड वारकरी संघा’च्या स्थापनेत करवंदे यांचा मोठा वाटा आहे. या माध्यातून सुरवातीला रविवारी पहाटे स्वारगेट ते पायथा आतकरवाडी अशी बससेवा सुरु करण्यात त्यांचा हातभार आहे. त्यानंतर डेक्कन आता औंध येथून सिंहगड पायथा आतकरवाडी पर्यंत बस सुरु केली आहे.दरवर्षी दिवाळीत बसचालक आणि वाहकांना नवीन कपडे व फराळ देण्याचा आणि बस ची सजावट करण्याचा उपक्रम त्यांनी सुरू केला. त्यांच्या पत्नी आशा करवंदे बँक सेवेतून निवृत्त असून एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.