Pune MIDC: पवन मावळात होणार नवीन एमआयडीसी! जमीन मोजणी पूर्ण; बऊर, करूंज, ब्राह्मणवाडी येथे ११०० एकरावर प्रस्तावित

तळेगाव दाभाडे : चाकण औद्योगिक वसाहतीवर वाढत असलेले उद्योगधंदे आणि वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पवन मावळातील तीन गावांमध्ये नवीन औद्योगिक वसाहत उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. बऊर, करुंज आणि ब्राह्मणवाडी या गावांमध्ये सुमारे ११०० एकर क्षेत्रावर हे औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित असून, त्याचे प्राथमिक सर्वेक्षण आणि जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) भूसंपादन आणि जमिनीच्या दर निश्चितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी बऊर येथे सुमारे ८७ हेक्टर, करंज येथे १३५ हेक्टर आणि ब्राह्मणवाडी येथे १८३ हेक्टर, अशी एकूण सुमारे ४०५ हेक्टर जमीन प्रस्तावित आहे. दरनिश्चितीला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्रशासनाच्या नियोजनानुसार पुढील दोन ते तीन महिन्यांत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..चाकण औद्योगिक परिसरात गेल्या काही वर्षांत उद्योगांची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, पाणी, वीज आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर होत आहे. अवजड वाहनांची वाढलेली संख्या, कामगारांची ये-जा आणि उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांमुळे चाकण परिसरात सातत्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पवन मावळातील बऊर, करंज आणि ब्राह्मणवाडी परिसराचा औद्योगिक विकासासाठी विचार करण्यात आला आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात सलग जमीन उपलब्ध होण्याची शक्यता असून, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून प्राथमिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे..औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाल्यानंतर स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, औद्योगिक विकासासोबत स्थानिक पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण आणि ग्रामस्थांच्या हिताचा समतोल राखण्याचे आव्हानही प्रशासनासमोर राहणार आहे..नवीन औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वित झाल्यास चाकण परिसरात होणारी उद्योगांची अतिरिक्त वाढ काही प्रमाणात तळेगाव परिसराकडे वळविता येऊ शकते. त्यामुळे चाकणमधील वाहतूक कोंडी आणि विद्यमान पायाभूत सुविधांवरील ताण कमी करण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी नवीन औद्योगिक क्षेत्रासोबत सक्षम रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधा वेळेत उभारणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..भूसंपादनानंतर पुढील टप्पाजमिनीची मोजणी आणि प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आता शासनाच्या मंजुरीकडे लक्ष लागले आहे. दर निश्चितीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर संबंधित जमीनधारकांकडून जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक रस्ते, वीज, पाणी, जलनिस्सारण आणि अन्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे..तीनही गावातील जमिनीची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून दरनिश्चितीचा प्रस्ताव राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे पाठविण्यात आला असून तो दर निश्चित झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.- सुरेंद्र नवले, उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी.Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.औद्योगिक विकासाला चालनानवीन औद्योगिक वसाहत विकसित झाल्यास या भागातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच प्रमुख महामार्गांच्या जवळचा परिसर असल्याने मालवाहतूक आणि उद्योगांसाठी आवश्यक ‘कनेक्टिव्हिटी’चा फायदा मिळू शकतो. नवीन उद्योगांसोबत पूरक व्यवसाय, सेवा क्षेत्र आणि लघुउद्योगांनाही याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.