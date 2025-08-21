पुणे

Pune University Flyover : गणेशखिंड रस्त्यावरील उड्डाणपूल सुरू; वाहनचालकांना कोंडीपासून काहीसा दिलासा

अखेर काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर गणेशखिंड रस्त्यावरील चौकातील दुहेरी उड्डाणपुलातील औंध-शिवाजीनगरच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावरील एकेरी पूल सुरू करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - अखेर काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर गणेशखिंड रस्त्यावरील आचार्य आनंदऋषिजी चौकातील दुहेरी उड्डाणपुलातील औंध-शिवाजीनगरच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावरील एकेरी पूल सुरू करण्यात आला.

