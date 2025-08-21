Pune University Flyover : गणेशखिंड रस्त्यावरील उड्डाणपूल सुरू; वाहनचालकांना कोंडीपासून काहीसा दिलासा

पुणे - अखेर काही महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर गणेशखिंड रस्त्यावरील आचार्य आनंदऋषिजी चौकातील दुहेरी उड्डाणपुलातील औंध-शिवाजीनगरच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावरील एकेरी पूल सुरू करण्यात आला..त्यामुळे पिंपरी चिंचवड, सांगवी, औंधहून शिवाजीनगरकडे येणाऱ्या वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीच्या त्रासातून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, शिवाजीनगरहून औंधच्या दिशेने जाणाऱ्या पुलावरील वाहतूक सुरू होईपर्यंत आणि बाणेर रॅम्पवरील रस्त्याची कामे पूर्ण होईपर्यंत वाहनचालकांना आणखी काही महिने वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागणार आहे..सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोरील आचार्य आनंदऋषिजी चौकातील उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू असल्यामुळे औंध, बाणेर, पाषाणकडून येणाऱ्या वाहनांना चतु:शृंगी पोलिस ठाण्याजवळील मिलेनियम गेटमधून विद्यापीठाच्या आवारात शिरून, पुन्हा विद्यापीठ प्रवेशद्वारातून गणेशखिंड रस्त्यावर यावे लागत होते. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत होते..आता नवीन पुलावरील एकेरी मार्ग खुला झाल्यामुळे औंधकडून येणारी वाहने आचार्य आनंदऋषिजी चौक, एबीआयएल चौक आणि कृषी विद्यापीठ चौकात थांबता न थेट ‘ई-स्क्वेअर’ थिएटरच्या पुढे उतरत आहेत. परिणामी, गणेशखिंड रस्त्यावरील वाहतुकीवरील ताण काही प्रमाणात कमी होणार आहे. वाहनचालकांना लांबचा फेरा आणि दैनंदिन त्रासातून काहीसा मोकळा श्वास घेता येणार आहे..दुसऱ्या बाजूचे काम अद्याप अपूर्ण -या पुलाचा औंध- शिवाजीनगर दिशेचा भाग सुरू झाल्याने दिलासा मिळाला असला, तरी शिवाजीनगरहून बाणेर आणि पाषाणकडे जाणारा पूल अद्याप सुरू झालेला नाही. या दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण रस्त्यावरचा ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, पुण्यातील वाहतुकीची समस्या ही केवळ रस्त्यांच्या विस्ताराने सुटणारी नाही. नव्या पुलामुळे काही प्रमाणात कोंडी कमी झाली आहे. परंतु दीर्घकालीन उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे, मेट्रो आणि बससेवा जोडणे तसेच पार्किंग व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज आहे..वाहनचालकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘गेल्या काही महिन्यांपासून वाहनचालकांना मोठा वळसा घालून विद्यापीठ परिसरातून जाण्याची वेळ येत होती. त्यामुळे प्रवासात १५-२० मिनिटांची भर पडत होती. आता पुलामुळे थेट ‘ई-स्क्वेअर’कडे पोहोचता येते, त्यामुळे वेळेची बचत होत आहे.’.उड्डाणपुलावरील एकेरी मार्ग सुरू झाल्यामुळे वाहनचालकांना थोडा फार दिलासा मिळणार आहे. परंतु सिमला चौकातून पाषाण आणि सेनापती बापट रस्त्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम पूर्ण करावे लागेल. तसेच, पाषाण आणि बाणेरहून येणाऱ्या वाहनचालकांसाठी बाणेर रॅम्पवरील कामे पूर्ण होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आणखी तीन-चार महिने लागतील. ही सर्व कामे पूर्ण झाल्यानंतरच वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे.- मनोज पाटील, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.