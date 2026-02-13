पुणे

Professor Recruitment : प्राध्यापक भरतीसाठी ‘६०+२०+२०’चा नियम

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक निवड प्रक्रियेसाठी सुधारित कार्यपद्धती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने केली जाहीर.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक निवड प्रक्रियेसाठी सुधारित कार्यपद्धती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे. त्यानुसार प्राध्यापक भरतीत उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करताना शैक्षणिक व संशोधन पात्रतेसाठी ६० टक्के, अध्यापन कौशल्य मूल्यमापनासाठी २० टक्के आणि मुलाखतीतील कामगिरीसाठी २० टक्के गुणांकन देण्यात येणार आहे.

