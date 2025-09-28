Hinjewadi Traffic : हिंजवडीतील वाहतूक कोंडीसाठी पीएमआरडीएकडून भूसंपादनाची कार्यवाही

पिंपरी : हिंजवडीतील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून वाहतूक कोंडीमुक्तीसाठी शासनाच्या वतीने पावले टाकली जात आहेत. या परिसरातील प्रस्तावित नव्या रस्त्यांसाठी आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या रस्त्यांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून पाठविण्यात आला असून त्यानंतर पीएमआरडीएकडून या रस्त्याच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही होणार आहे..हिंजवडी आयटी पार्कला जोडण्यासाठी लक्ष्मी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, मारुंजी, पांडवनगर या ठिकाणांहून रस्ते जोडण्यात येणार आहे. एकूण जवळपास दहा रस्ते असून, ते वीस किलोमीटरचे असणार आहेत. त्यातील पांडवनगर ते माणगाव आणि तेथून मेझा ९ हा सर्वाधिक सुमारे पाच किलोमीटरचा रस्ता आहे..Pune News : माजी पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश.इतर रस्ते हे एक ते तीन किलोमीटर आहेत. दरम्यान, या रस्त्यांवर अतिक्रमणे काढल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर या रस्त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याची डागडुजी आणि दुरुस्तीदेखील करण्यात येणार आहे..हिंजवडी आयटी पार्कमधील नागरी समस्या, वाहतूक कोंडी आणि एकूणच आयटी पार्क सुधारणेसाठी पीएमआरडीएसह एमआयडीसी, दोन्ही महापालिका सर्वच शासकीय यंत्रणांनी या ठिकाणी लक्ष घातले. या ठिकाणांची कोंडी फोडण्यासाठी येथे जोडणाऱ्या जवळपास पाच रस्त्यांची आखणी पीएमआरडीएच्या वतीने करण्यात आली होती. प्रामुख्याने तीन रस्त्यांवर दीड हजाराहून अधिक अतिक्रमणे काढण्यात आली होती. त्यानुसार त्या ठिकाणी रस्ते करण्यात येणार आहे..हिंजवडीतील पाच मुख्य रस्त्यांच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. हिंजवडी परिसरातील रस्त्यांबाबत नुकतीच बैठक झाली असून, पुढे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.- शिवप्रसाद बागडी, अधीक्षक अभियंता, पीएमआरडीए